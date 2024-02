Rugby, Sei Nazioni: Italia travolta dall'Irlanda a Dublino

Sei Nazioni: risultati e calendario

L'Italia di Quesada travolta a Dublino

Una punizione pesante per gli azzurri del nuovo ct argentino Quesada, che contro gli inglesi all'Olimpico se l'erano comunque giocata perdendo di misura mentre stavolta sono stati travolti dalla corazzata irlandese. Sei le mete realizzate dai padroni di casa: nel primo tempo con Crowley, Sheehan e Conan (due le trasformazioni di Crowley) e poi ancora con Sheehan, con Lowe e Nash nella ripresa (una trasformazione di Byrne). L'Italia (attesa ora dalla trasferta a Lille per la sfida contro la Francia in programma il 25 febbraio) resta così ferma a un punto in classifica, mentre l'Irlanda viaggia a punteggio pieno a quota 10.

Irlanda-Italia 36-0, il tabellino

Irlanda-Italia 36-0 (19-0)

IRLANDA: Keenan (17' st Byrne), Nash, Henshaw (24' st Larmour), McCloskey, Lowe, Crowley, Casey (33' Gibson-Park), Conan, Doris, Baird (26' st Van der Flier), Ryan, McCarthy (20' st Henderson), Bealham (17' st O' Toole), Sheehan (17' st Kelleher), Porter (17' st Loughman). All.: A. Farrell.

ITALIA: Capuozzo, Pani (18' st Mori), Brex, Menoncello, Ioane, P. Garbisi, Varney (18' st Page-Relo), Lamaro, Zuliani (29' st Vintcent), Izekor, Ruzza (16' st Zambonin), N. Cannone, Ceccarelli (1' st Zilocchi), Lucchesi (16' st Nicotera), Fischetti (16' st Spagnolo). All.: Quesada.

ARBITRO: Pearce (Ing)

MARCATORI: nel pt 7' Crowley (meta), 23' Sheean (meta) tr. Crowley, 37' Conan (meta) tr. Crowley; nel st 9' Sheehan (meta), 21' Lowe (meta), 37' Nash (meta) tr. Byrne.

Spettatori: 51.700.