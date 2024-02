Sei Nazioni 2024, Italia sconfitta all'esordio: Inghilterra corsara a Roma

ROMA - Dura solo un tempo il sogno dell' Italrugby nel giorno dell'esordio in panchina del nuovo ct Gonzalo Quesada . Nella prima gara del Sei Nazioni 2024 , gli azzurri sono infatti stati sconfitti 27-24 all'Olimpico di Roma contro l' Inghilterra : nonostante l'assenza di Ange Capuozzo , out per una gastroenterite , l' Italia aveva chiuso in vantaggio il primo tempo 17-14 grazie alle mete di Garbisi e Allan . Nella ripresa gli inglesi completano la rimonta ma l'Italia non si arrende e accorcia le distanze grazie alle precise trasformazioni di Ioane e Garbisi . Gli azzurri sono ora attesi dal match di domenica prossima (11 febbraio, ore 16) a Dublino contro l' Irlanda .

Sei Nazioni 2024, Italia-Inghilterra: dove vederla in tv e in streaming

Italia-Inghilterra, sfida valevole per la prima giornata del Sei Nazioni 2024, si disputerà allo stadio Olimpico di Roma a partire dalle ore 15:15. La partita sarà visibile in diretta tv sia in chiaro sul canale Tv8, sia a pagamento per i soli abbonati, sempre in diretta televisiva, sul canale satellitare di Sky, Sky Sport Uno (201). La diretta streaming è invece disponibile sul sito tv8.it oppure, per gli abbonati Sky, utilizzando l'applicazione mobile SkyGo oppure sfruttando il servizio on demand di NOW.

Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: le formazioni ufficiali

ITALIA: Allan, Pani, Brex, Menoncello, Ioane, Garbisi, Garbisi, Cannone, Lamaro, Negri, Ruzza, Cannone, Ceccarelli, Lucchesi, Fischetti. All. Quesada.

INGHILTERRA: Steward, Freeman, Slade, Dingwall, Daly, Ford, Mitchell, Marler, George, Stuart, Itoje, Chessum, Roots, Underhill, Earl. All. Bortwick.

Arbitro: Williams (N. Zelanda).

Italia-Inghilterra, azzurri sconfitti all'Olimpico

Inizia con una sconfitta l'avventura dell'Italia nel Sei Nazioni 2024: allo stadio Olimpico di Roma, l'Inghilterra vince 27-24, con gli azzurri che subiscono la rimonta degli ospiti nella ripresa. Nel finale la meta di Ioane accorcia le distanze ma non basta: ko all'esordio per il ct Quesada sulla panchina azzurra.

Italia-Inghilterra, inglesi avanti a metà ripresa

Inizio di secondo tempo furente per gli ospiti che trovano la meta di Mitchell e il preciso calcio di Ford (44') che si ripete poco dopo (53') portando i suoi sul +7: 17-24 il parziale al 60'.

Italia-Inghilterra, il risultato a fine primo tempo: azzurri avanti

Un'ottima Italia chiude avanti 17-14 la prima frazione di gioco contro l'Inghilterra grazie alle mete di Garbisi e di un ispiratissimo Allan. Gli azzurri di Quesada hanno concesso una sola meta agli ospiti, quella messa a segno da Daly a metà primo tempo.

Italia-Inghilterra, il risultato a metà primo tempo

Quando siamo giunti al 20' del primo tempo, azzurri avanti 10-8 sugli inglesi. Al 4' piazzato di Allan per il 3-0 azzurro, seguito dalla meta di Garbin al 10'. Gli ospiti, sotto 10-0, accorciano poi le distanze col piazzato di Ford (15') e la meta di Daly (20').