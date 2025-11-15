Italia-Sudafrica rugby Quilter Nations Series: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Italia-Sudafrica, quando e a che ora si gioca

La sfida tra gli Azzurri e gli Springboks campioni del mondo, valida per la seconda giornata del Quilter Nations Series, è in programma oggi - sabato 15 novembre - all'Allianz Stadium di Torino. L'inizio della partita è fissato per le 13:40. L’arbitro del match sarà il neozelandese James Doleman, con il connazionale Ben O’Keeffe assistente insieme al francese Jérémy Rozier. Al TMO il francese Tual Trainini, al bunker il connazionale Eric Gauzins.

Italia-Sudafrica, i precedenti

Le due nazionali si sono affrontate per la prima volta nel 1995: da allora, la bilancia pende a favore degli Springboks, che hanno vinto 17 dei 18 incontri disputati. L'unico trionfo azzurro risale al 2016, allo stadio 'Franchi' di Firenze, quando gli Azzurri ebbero la meglio con il punteggio di 20-18.

Italia-Sudafrica, dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Italia e Sudafrica sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Rai Sport, con diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. Il match di Torino sarà visibile, a partire dalle ore 14, anche in chiaro su Raisport.