Italia-Sudafrica rugby Quilter Nations Series: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming
TORINO - Dopo l’impresa di Udine contro l’Australia, l'Italrugby scende in campo contro il Sudafrica campione del mondo in carica nella secondo test match autunnale, valido per il Quilter Nations Series. All’Allianz Stadium di Torino (che ospita il secondo match della storia della Nazionale dopo la sfida contro la Nuova Zelanda del 23 novembre 2024) i ragazzi del ct Gonzalo Quesada vogliono dare continuità alle loro prestazioni con l'obiettivo di regalare un'altra grande gioia ai tifosi azzurri.
Italia-Sudafrica, quando e a che ora si gioca
La sfida tra gli Azzurri e gli Springboks campioni del mondo, valida per la seconda giornata del Quilter Nations Series, è in programma oggi - sabato 15 novembre - all'Allianz Stadium di Torino. L'inizio della partita è fissato per le 13:40. L’arbitro del match sarà il neozelandese James Doleman, con il connazionale Ben O’Keeffe assistente insieme al francese Jérémy Rozier. Al TMO il francese Tual Trainini, al bunker il connazionale Eric Gauzins.
Italia-Sudafrica, i precedenti
Le due nazionali si sono affrontate per la prima volta nel 1995: da allora, la bilancia pende a favore degli Springboks, che hanno vinto 17 dei 18 incontri disputati. L'unico trionfo azzurro risale al 2016, allo stadio 'Franchi' di Firenze, quando gli Azzurri ebbero la meglio con il punteggio di 20-18.
Italia-Sudafrica, dove vedere il match in tv e streaming
La partita tra Italia e Sudafrica sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Rai Sport, con diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. Il match di Torino sarà visibile, a partire dalle ore 14, anche in chiaro su Raisport.
Italia-Sudafrica, le probabili formazioni
Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex (C), 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti.
A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Simone Ferrari, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Martin Page-Relo, 23 Tommaso Allan.
Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Edwill van der Merwe, 13 Canan Moodie, 12 Ethan Hooker, 11 Kurt-Lee Arendse, 10 Handré Pollard, 9 Morne van den Berg, 8 Marco van Staden, 7 Ben-Jason Dixon, 6 Siya Kolisi (C), 5 Franco Mostert, 4 Jean Kleyn, 3 Zachary Porthen, 2 Johan Grobbelaar, 1 Boan Venter.
A disposizione: 16 Gerhard Steenekamp, 17 Wilco Louw, 18 RG Snyman, 19 Ruan Nortje, 20 André Esterhuizen, 21 Kwagga Smith, 22 Grant Williams, 23 Manie Libbok.
