Italia-Sudafrica diretta rugby Quilter Nations Series: segui il test match nello stadio della Juve LIVE

TORINO - Secondo test match di prestigio in questo autunno per l’Italrugby del ct Gonzalo Quesada che sfida a Torino il Sudafrica campione del mondo in carica nel Quilter Nations Series 2025. La sfida va in scena all'Allianz Stadium, dopo che gli azzurri hanno fatto visita sia ai bianconeri di Spalletti sia ai granata di Baroni. Clima cordiale prima della battaglia odierna: strette di mano e sorrisi che precedono quella che sarà la 'terza puntata' della sfida, dopo il 42-24 e il 45-0 dello scorso tour estivo tra Pretoria e Port Elizabeth, e a soli sette giorni dall'esaltante successo di Udine contro l’Australia. Tutti gli aggiornamenti in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport- Stadio.