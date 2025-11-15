Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 15 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Italia-Sudafrica diretta rugby Quilter Nations Series: segui il test match nello stadio della Juve LIVE© LAPRESSE

Italia-Sudafrica diretta rugby Quilter Nations Series: segui il test match nello stadio della Juve LIVE

Gli azzurri di Quesada, dopo il bel successo contro l’Australia, cercano il bis all'Allianz Stadium di Torino: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Tagsitalia-sudafricaQuilter Nations Series 2025
Aggiorna

TORINO - Secondo test match di prestigio in questo autunno per l’Italrugby del ct Gonzalo Quesada che sfida a Torino il Sudafrica campione del mondo in carica nel Quilter Nations Series 2025. La sfida va in scena all'Allianz Stadium, dopo che gli azzurri hanno fatto visita sia ai bianconeri di Spalletti sia ai granata di Baroni. Clima cordiale prima della battaglia odierna: strette di mano e sorrisi che precedono quella che sarà la 'terza puntata' della sfida, dopo il 42-24 e il 45-0 dello scorso tour estivo tra Pretoria e Port Elizabeth, e a soli sette giorni dall'esaltante successo di Udine contro l’Australia. Tutti gli aggiornamenti in diretta sul sito de Il Corriere dello Sport- Stadio.

13:00

Italia-Sudafrica, dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Italia e Sudafrica sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e Rai Sport, con diretta streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW. Il match di Torino sarà inoltre trasmesso, a partire dalle ore 14, anche in chiaro su Raisport.

12:50

Italia-Sudafrica, quando e a che ora si gioca

La sfida tra gli Azzurri e gli Springboks è in programma oggi, sabato 15 novembre, all'Allianz Stadium di Torino con inizio alle ore 13:40.

Allianz Stadium, Torino

Allianz Stadium, Torino

