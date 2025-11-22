Italia-Cile rugby Quilter Nations Series: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

GENOVA - È il giorno di Italia-Cile , terzo e ultimo test match autunnale valido per le ' Quilter Nations Series ' 2025 . Dopo l'impresa di Udine con l' Australia e la prestazione di altissimo livello - nonostante la sconfitta - con il Sudafrica campione del mondo a Torino, gli Azzurri del ct Quesada ospitano il Cile allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova con l'obiettivo di chiudere con una vittoria un novembre di altissimo livello. Lamaro e compagni sono pronti a dare battaglia consapevoli che la formazione sudamericana, reduce da due qualificazioni mondiali di fila , si presenterà a ' Marassi ' per fare bella figura.

Italia-Cile, quando e a che ora si gioca

La sfida tra gli Azzurri e i sudamericani, valida per la terza e ultima giornata del 'Quilter Nations Series' 2025, è in programma oggi - sabato 22 novembre - allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. L'inizio della partita è fissato per le 21:10. L’arbitro del match sarà l'inglese Adam Leal, con il gallese Adam Jones assistente insieme al connazionale Ben Connor. Al TMO un altro gallese, Ben Whitehouse, mentre al bunker ci sarà l'inglese Stuart Terheege.

Italia-Cile, i precedenti

Quello tra gli Azzurri di Quesada e i sudamericani di Lemoine, in programma oggi a Genova, sarà il primo confronto diretto in assoluto.

Italia-Cile, dove vedere il match in tv e streaming

La partita delle 'Quilter Nations Series' 2025 tra Azzurri e cileni sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD (in chiaro e gratis) e Sky Sport Arena (canale 204) mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (gratis), NOW e Sky Go.