Italia-Cile rugby Quilter Nations Series: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming
GENOVA - È il giorno di Italia-Cile, terzo e ultimo test match autunnale valido per le 'Quilter Nations Series' 2025. Dopo l'impresa di Udine con l'Australia e la prestazione di altissimo livello - nonostante la sconfitta - con il Sudafrica campione del mondo a Torino, gli Azzurri del ct Quesada ospitano il Cile allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova con l'obiettivo di chiudere con una vittoria un novembre di altissimo livello. Lamaro e compagni sono pronti a dare battaglia consapevoli che la formazione sudamericana, reduce da due qualificazioni mondiali di fila, si presenterà a 'Marassi' per fare bella figura.
Italia-Cile, quando e a che ora si gioca
La sfida tra gli Azzurri e i sudamericani, valida per la terza e ultima giornata del 'Quilter Nations Series' 2025, è in programma oggi - sabato 22 novembre - allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. L'inizio della partita è fissato per le 21:10. L’arbitro del match sarà l'inglese Adam Leal, con il gallese Adam Jones assistente insieme al connazionale Ben Connor. Al TMO un altro gallese, Ben Whitehouse, mentre al bunker ci sarà l'inglese Stuart Terheege.
Italia-Cile, i precedenti
Quello tra gli Azzurri di Quesada e i sudamericani di Lemoine, in programma oggi a Genova, sarà il primo confronto diretto in assoluto.
Italia-Cile, dove vedere il match in tv e streaming
La partita delle 'Quilter Nations Series' 2025 tra Azzurri e cileni sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD (in chiaro e gratis) e Sky Sport Arena (canale 204) mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play (gratis), NOW e Sky Go.
Italia-Cile, le probabili formazioni
ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Mirko Belloni, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Giacomo Da Re, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (C), 6 Alessandro Izekor, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Tommaso Di Bartolomeo, 1 Muhamed Hasa. A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Danilo Fischetti, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Enoch Opoku Gyamfi, 20 Manuel Zuliani, 21 Martin Page-Relo, 22 Juan Ignacio Brex, 23 Edoardo Todaro. Coach: Quesada.
CILE: 15 Matías Garafulic, 14 Clemente Armstrong, 13 Domingo Saavedra, 12 Santiago Videla, 11 Nicolás Saab, 10 Juan Cruz Reyes, 9 Lucas Berti, 8 Alfonso Escobar, 7 Clemente Saavedra (C), 6 Ernesto Tchimino, 5 Javier Eissmann, 4 Santiago Pedrero, 3 Iñaki Gurruchaga, 2 Augusto Böhme, 1 Javier Carrasco. A disposizione: 16 Raimundo Martínez, 17 Salvador Lues, 18 Matías Dittus, 19 Bruno Sáez, 20 Augusto Villanueva, 21 Sebastián Bianchi, 22 Tomás Salas, 23 Joaquín Milesi. Coach: Lemoine.
