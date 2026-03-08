Panatta commosso per la vittoria dell'Italia del rugby: "Guerrieri leali, questa partita dovrebbero..."

Il pensiero bellissimo di Panatta verso l'Italia del rugby

Stavolta, invece, l'ex stella del tennis italiano ha voluto dedicare i suoi 20 secondi alle gesta epiche dei ragazzi del rugby che sabato sono riusciti a battere per la prima volta nella storia l'Inghilterra allo stadio Olimpico durante la quinta giornata del Sei Nazioni: "Onore e merito a questi straordinari giocatori, ho visto trenta guerrieri in campo belli, forti e leali che sono riusciti a compiere una vera impresa", ha proseguito Panatta che poi ha concluso con un invito ai vertici dello sport: "Faccio una proposta, secondo me questa partita dovrebbero trasmetterla nelle scuole, sarebbe un grande insegnamento per i ragazzi".