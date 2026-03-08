Panatta commosso per la vittoria dell'Italia del rugby: "Guerrieri leali, questa partita dovrebbero..."
"Fatemi fare un'eccezione alla regola, di solito parlo di altro ma stasera voglio dedicare il mio intervento alla grandissima vittoria della Nazionale azzurra di rugby". Siamo abituati ad ascoltare i commenti di Adriano Panatta sulle gesta di Sinner o, nelle vesti di opinionista alla Nuova Ds, a fare battute o siparietti con gli allenatori di Serie A.
Il pensiero bellissimo di Panatta verso l'Italia del rugby
Stavolta, invece, l'ex stella del tennis italiano ha voluto dedicare i suoi 20 secondi alle gesta epiche dei ragazzi del rugby che sabato sono riusciti a battere per la prima volta nella storia l'Inghilterra allo stadio Olimpico durante la quinta giornata del Sei Nazioni: "Onore e merito a questi straordinari giocatori, ho visto trenta guerrieri in campo belli, forti e leali che sono riusciti a compiere una vera impresa", ha proseguito Panatta che poi ha concluso con un invito ai vertici dello sport: "Faccio una proposta, secondo me questa partita dovrebbero trasmetterla nelle scuole, sarebbe un grande insegnamento per i ragazzi".