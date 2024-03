Diretta Sei Nazioni, Italia-Scozia: formazioni e dove vederla in tv

ROMA - Dopo l'importante pareggio contro la Francia l 'Italia del rugby è pronta a scendere in campo nella quarta giornata del Sei Nazioni 2024 nella sfida contro la Scozia in programma oggi, sabato 9 marzo , alle 15:15 allo stadio Olimpico di Roma.

Sei Nazioni, Italia-Scozia in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Scozia, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni 2024 con inizio alle ore 15:15, sarà visibile in chiaro su TV8 e sarà visibile anche sul canale Sky Sport Uno (201). La diretta streaming sarà invece garantita sul sito di TV8, sull'app Sky Go (riservata agli abbonati Sky) e NOW che offre l'opportunità di comprare il singolo evento.