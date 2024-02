Francia-Italia diretta Sei Nazioni: segui la sfida di rugby LIVE

LILLE (FRANCIA) - Caccia all'impresa per l'Italrygby del nuovo ct Gonzalo Quesada, che dopo il ko dell'Olimpico contro l'Inghilterra (24-27) e quello più netto incassato in Irlanda (36-0 per i padroni di casa) fa visita alla Francia nella 3ª giornata del Sei Nazioni. Si gioca oggi (25 febbraio, ore 16) allo stadio Pierre Mauroy di Lille: segui la sfida in diretta...