Galles-Italia 0-11 diretta: segui la partita del Sei Nazioni LIVE

CARDIFF (GALLES) - Appuntamento con la storia per l' Italrugby . Gli azzurri del ct Quesada , reduci dall'esaltante vittoria di Roma contro la Scozia e del pari con la Francia , volano a Cardiff per sfidare i padroni di casa del Galles (si parte alle 15:15, ora italiana) nella quinta e ultima giornata del Sei Nazioni . Lamaro e compagni vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo ma dovranno fare i conti anche con la possibilità di un immeritato ultimo posto (con il conseguente Cucchiaio di legno ) in caso di sconfitta . Segui la diretta della partita .

15:52

Galles-Italia 0-11

Gli azzurri non sfruttano una ghiotta occasione: calcio passaggio di Garbisi per Pani che però non riesce a controllare la palla.

15:50

Galles-Italia 0-11

Incredibile l'errore del duo gallese Winnett-Costelow: nessuno dei due chiama il pallone sul calcio di Garbisi. Arriva un clamoroso scontro e l’in avanti. Gli azzurri ringraziano: ripartiranno dalla mischia nei 22 avversari.

15:47

Galles-Italia 0-11

Un calcio passaggio di Garbisi lancia il contropiede gallese: ci pensa però capitan Lamaro a salvare tutto con un placcaggio che costringe al tenuto l’avversario.

15:44

Galles-Italia 0-11

Prestazione superlativa finora degli azzurri di Quesada che stanno giocando un match aggressivo placcando ogni avversario. Altro calcio di punizione per gli azzurri che possono così alzare la pressione: Galles ora in difficoltà.

15:37

Galles-Italia 0-11

Arriva la prima meta degli azzurri con Ioane che concretizza un'azione incredibile, in cui in tanti toccano l'ovale, che finisce al n°11 che spezza la retroguardia gallese. Garbisi non riesce poi a trasformare ma gli azzurri stanno dominando la partita.

15:30

Galles-Italia 0-6

Erroraccio difensivo dei dragoni che per evitare il contropiede azzurro si rifugiano nel tenuto. La perfetta difesa di Lamaro frutta un piazzato, trasformato ancora una volta da Garbisi. Che inizio per i ragazzi di Quesada!

15:24

Galles-Italia 0-3

Ottimo avvio di gara degli azzurri che conquistano un calcio di punizione per un tenuto di Willams su Fischetti: Garbisi lo manda a segno, Italia in vantaggio a Cardiff.

15:22

Galles-Italia 0-0

Il match parte con diversi calci esplorativi delle due formazioni: Ioane prova subito il break ma il Galles stoppa il primo tentativo azzurro. Quella odierna sarà anche l'ultima partita in nazionale per George North: il trentunenne ha annunciato il suo prematuro ritiro.

15:16

Galles-Italia, si comincia!

Inizia la quinta e ultima partita dell'Italrugby di Quesada al Sei Nazioni 2024. Al Principality Stadium, il calcio d'inizio lo battono gli azzurri

15:12

Le squadre entrano in campo, che atmosfera a Cardiff!

Galles e Italia fanno il loro ingresso in campo. Ora gli inni nazionali e poi si alzerà il sipario sulla quinta e ultima giornata del Sei Nazioni. Atmosfera da brividi al Principality Stadium di Cardiff.

15:10

Sei Nazioni 2024, il cammino del Galles

I dragoni hanno perso tutte le quattro partite del torneo contro Scozia, Inghilterra, Irlanda e Francia. Bisogna tornare indietro al 2003 per un Galles senza vittorie al Sei Nazioni.

15:07

Sei Nazioni 2024, il cammino dell'Italia

Gli azzurri di Quesada sono reduci dal pari con la Francia a Lille e dall'esaltante successo dello stadio Olimpico di Roma contro la Scozia: l'Italrugby non vuole però fermarsi centrando il terzo risultato utile consecutivo, impresa mai riuscita.

15:02

Galles-Italia, gli azzurri vogliono evitare il cucchiaio di legno

L'obiettivo delle due squadre è evitare l'ultimo posto e il conseguente cucchiaio di legno: al Galles vincere potrebbe però non bastare per superare gli azzurri. La formazione di Gatland è inchiodata a 3 punti, con l’Italia a 7, quindi un bonus azzurro (senza le 4 mete gallesi) o un doppio bonus consentirebbe a Lamaro e compagni di restare davanti.

14:58

Italrugby, Quesada: "Galles? Partita complicata, hanno fame di punti"

Le parole del ct azzurro prima del match di Cardiff: "Ci attenderà una partita molto difficile. Saremo a Cardiff in uno stadio pieno, con un Galles affamato di punti che vuole vincere e che saluterà uno dei suoi più grandi giocatori degli ultimi anni: George North. Dobbiamo fare attenzione, anche perché loro in tutte le partite o quasi hanno sempre avuto la possibilità di giocare alla pari con gli avversari per determinati momenti delle gare: nel secondo tempo con la Scozia e nella prima ora delle battaglie contro Inghilterra e Galles. Quindi le sconfitte che sono arrivate non sono proprio così negative e i tre punti raccolti sono lì a testimoniarlo. La pressione sarà su entrambe le squadre".

14:55

Galles-Italia, le formazioni ufficiali

GALLES: Winnett, Adams, North, Tompkins, Dyer, Costelow, Williams, Wainwright, Reffell, Mann, Beard, Jenkins, Lewis, Dee, Thomas. All. Gatland.

ITALIA: Pani, Lynagh, Brex, Menoncello, Ioane, Garbisi, Varney, Cannone, Lamaro, Negri, Ruzza, Cannone, Ferrari, Nicotera, Fischetti. All. Quesada.

14:50

Galles-Italia, i precedenti al Sei Nazioni

Quello del Principality Stadium sarà lo scontro diretto numero 33 tra le due formazioni, il diciottesimo disputato in Galles e il sedicesimo a Cardiff, con l’ultimo precedente nella capitale gallese che sorride agli azzurri: 22-21 il 19 marzo 2022.

14:45

Galles-Italia Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv e streaming

Principality Stadium, Cardiff (Galles)