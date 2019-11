Presentata la 36^Asics Firenze Marathon

Ormai ci siamo alla 36esima edizione della Asics Firenze Marathon che torna puntuale nell’ultima domenica di novembre. La seconda maratona in Italia per numero di partecipanti, la seconda in Italia per numero di iscritti, ancora una volta punto di riferimento per tutto il movimento podistico toscano e non solo.

La partenza domenica 24 novembre alle 8.30 da Piazza Duomo dove è situato anche l’arrivo, preceduta di 3 minuti dallo start della gara per diversamente abili in handy bike.



L’edizione numero 36, dopo le tante innovazioni, apprezzate e promosse del 2018, è quella delle tante conferme. La gara mantiene invariato il percorso tanto apprezzato dai podisti (percorso ad anello tutto ambientato nella città di Firenze e che tocca i più famosi monumenti e luoghi artistici e con l’arrivo al Duomo). Tante anche le attività di contorno, come la Ginky Family Run di 2,2 km, che si terrà il sabato mattina con partenza alle 9, e la HUAWEI staffetta 3x7k - Firenze Charity Run, che partirà alle 10.30 sempre con logistica e villaggio in Piazza Gui alle Cascine, davanti al teatro del Maggio Musicale.

Circalungo il percorso; un centinaio icoordinati dalla Fulvio Massini Consulenti Sportivi.Il numero deglial momento ha superato le(di cui oltre 3000 stranieri) il che conferma la gara fiorentina comenel 2019. Parliamo, vale la pena di ricordare, solo di maratoneti, in quanto gli organizzatori hanno confermato la scelta di non far disputare nel giorno della maratona nessun altro tipo di manifestazione su percorsi diversi o ridotti, unica eccezione la gara riservata alleper i diversamente abili, che prenderà il via 3 minuti prima della maratona sullo stesso percorso.C’è ancora lain quanto le iscrizioni riapriranno nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 per chi si iscrive direttamente al, presso la, via Fratelli Rosselli 5.Ora l’attesa e la curiosità è vedere quanti si schiereranno effettivamente al via. La Firenze Marathon è uno degli eventi con minor. Ad esempio lo scorso anno erano statii classificati ufficiali nel tempo limite di sei ore e 15 mentre erano partiti in 7905.

Fulvio Massini, responsabile tecnico da sempre dell’Asics Firenze Marathon, come sempre ha allestito un cast di atleti di ottimo livello. Uno su tutti, il candidato numero uno al successo finale, sembra essere il keniano Asbel Kipsang che nel 2016 a Seoul ha corso la sua miglior maratona in 2h07’30”, ha quindi nelle gambe e nella testa la possibilità di diventare il più veloce di sempre alla maratona di Firenze. Attenzione, già ci aveva provato, perché è bene sottolineare che ha vinto, all’esordio sulla distanza, l’Asics Firenze Marathon nel 2014 con l’eccellente 2h09’55”.

Torna con tanta voglia di rivincita anche il 31enne marocchino Hicham Bofars, secondo classificato nel 2018 a Firenze in 2h12’16”, suo nuovo primato personale. Tre maratone in carriera sempre e solo l’Asics Firenze Marathon: 2014, 2015 e 2018.

Nella sfida vi sarà anche l’etiope Gereme Azmeraw Mengistu con primato personale di 2h12’27” firmato a novembre 2016, e l’etiope Nigussie Sahlesilassie Bekele vincitore della maratona di Stoccolma a giugno 2019 con il primato di 2h10’10”.

Ancora colori del Kenya con Gilbert Kipleting Chumba che conosce bene l’Italia ed i successi che si possono ottenere. E’ stato infatti primo alla Treviso Marathon sia nel 2018 (2h12’19” pb) che nel 2019. Kirui Peter Cheruiyot ha uno dei tempi migliori al mondo in half marathon dove vanta 59’22” fatto a Praga nel 2014 e anche in maratona ha avuto un ottimo trascorso: 2h06’31” nel 2011 a Francoforte la sua miglior prestazione e nel seguire degli anni comunque valide prestazioni e ottimi piazzamenti più volte anche nella top ten della New York Marathon.

Marocco ancora sugli scudi con Hicham Amghar vincitore nel 2018 in 1h00’23” della mezza maratona di Marrakech e ora all’esordio sulla distanza di maratona e da Tariq Bamaarouf che vive e si allena in Italia da anni e ha un pb di 2h16:36.

Italia rappresentata dal siciliano Alessio Terrasi (Gp Parco Apuane) Campione Italiano Assoluto di Maratona nel 2018 a Ravenna con 2h19’14” e da Ahmed Nasef, origini marocchine, un vero stakanovista con decine di maratone in bacheca la migliore delle quali fatta nel 2012 in 2h10’59”. L’anno scorso a Firenze si è piazzato 8°, anche lui è stato Campione Italiano di Maratona nel 2016.

A rappresentare la Toscana c’è tra gli altri anche Massimo Mei, vincitore di una Notturna di San Giovanni.

GARA FEMMINILE

Gara femminile che vede nell’etiope Tefera Dinknesh Mekash la più veloce sulla carta grazie al personale di 2h23’12” fatto a Francoforte nel 2015 quando si piazzò seconda. Sarà sicuramente avvincente la sfida con la connazionale etiope Amelework Bosho Fekadu, personal best di 2h32’39” e con la keniana Viola Yator che ha 2h30’03”. Occhio anche alla keniana Salina Jebet vincitrice in 2:31:06 dell’Astana Marathon (Kazakhstan) nel 2018.

Al via anche la campionessa mondiale di ultramaratona dei 100 km Nikolina Sustic, vincitrice anche per cinque volte consecutive della 100km del Passatore. Quest’anno ha ritoccato il primato personale a Padova in 2h37’55” e ha corso l’ultima maratona a Verona domenica scorsa vincendo in 2h 41’05”. Quest’anno ha corso già 7 maratone tutte sul filo delle 2h40’. Nel 2018 a Firenze si è piazzata in 4^ posizione in 2h41’51”, allora suo primato personale.

Arriva dal Burundi e ha solo 21 anni Elvanie Nimbona e alla Maratona di Padova di quest’anno si è piazzata seconda in 2h30’28.

Torna Fatna Maraoui (Esercito), più volte in nazionale azzurra, che ha come primato personale 2h30’50” fatto a Valencia nel 2015 e che era stata seconda all’Asics Firenze Marathon nel 2016 con 2h30’52”, a soli 2” dal primato personale. Italia rappresentata anche da Elisa Stefani (Brancaleone Asti), nona quest’anno alla Maratona di Praga in 2h33’36” e dalla vicentina Maurizia Cunico (Atl. Casone Noceto) che vanta 2h47’54” nel 2016, torna a Firenze per la quarta volta: migliore delle italiane l’anno scorso, ottava, così come nel 2017, mentre e nel 2016 si era piazzata 6à.

Esordio per l’ucraina Jess Piasecki che ha un buon personale sulla mezza maratona. In Repubblica Ceca a Usti Nad Labem in settembre di quest’anno ha corso in 1h 11’34”.



ULTIM’ORA, SITUAZIONE LUNGARNO DIAZ: A seguito dell'interruzione della viabilità sul Lungarno Diaz il percorso della maratona ha subìto una breve deviazione. La regolarità del percorso è stata compensata con una ulteriore breve deviazione del percorso successiva, ovviamente fermo restando invariata la distanza ufficiale della maratona.



EXPO

Venerdì 22 apre i battenti il Firenze Marathon Expo presso i locali dell’attigua stazione Leopolda. La fiera interattiva del fitness e dello stare bene con ingresso libero aperta venerdì 22 e sabato 23 novembre dalle 9.30 alle 20; su un’area di esposizione di oltre 6000 metri quadri, saranno oltre 70 le aziende e gli stand coinvolti. Nei due giorni dell’Expo sarà possibile iscriversi all’edizione 2020.



STAFFETTA E BENEFICENZA

La HUAWEI staffetta 3x7k - Firenze Charity Run, Trofeo Mauro Pieroni sarà di scena sabato 23 novembre con partenza alle 10.30 da Piazza Gui, antistante il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, a un centinaio di metri in linea d’aria dal Marathon Expo. Ci si iscrive dopo aver scelto una delle circa 40 Onlus benefiche che hanno aderito all’iniziativa e a cui veicolare i proventi. La Onlus che porterà il maggior numero di iscritti si aggiudicherà il Trofeo Mauro Pieroni, in ricordo dell’indimenticato consigliere della Firenze Marathon. Lo scorso anno furono oltre 300 le staffette che parteciparono, un numero destinato a salire notevolmente.

Al termine dell’evento presso il Villaggio appositamente allestito, pasta party e l’animazione della radio media partner, Lady Radio.

L’appuntamento è consigliato non solo per i maratoneti che vorranno svolgere in allegria e in compagnia la rifinitura ma anche e soprattutto per amici, parenti e accompagnatori che vorranno creare una minisquadra e partecipare alla sfida, Sarà l’occasione per una grande raccolta benefica di fondi a vantaggio delle numerose organizzazioni benefiche che hanno aderito al programma charity di Firenze Marathon.



PER I PIU’ PICCOLI (E NON SOLO)

La Ginky Family Run, la minicorsa riservata a ragazzi e famiglie su un breve tracciato di 2,2 km, godrà della stessa logistica e scenario e sarà di scena sempre il sabato mattina con partenza alle 9, un modo per coinvolgere anche i più piccoli in attesa magari di seguire poi i genitori che corrono la staffetta.



PACCO GARA:

Tutti coloro che sono iscritti alla Asics Firenze Marathon ritireranno presso l’Expo alla Stazione Leopolda, il pacco gara con all’interno tra i vari prodotti anche la maglia ufficiale Asics. Si tratta di una t-shirt a manica lunga ufficiale Asics Firenze Marathon 2019 che è stata realizzata interamente in tessuto tecnico ASICS ad alte prestazioni. Realizzata in Poliestere micropiquet, 100% riciclato, peso 130gr./mq, possiede caratteristiche " quick -drying", in grado di facilitare la traspirazione. Il colore è blu, il colore ufficiale della Asics Firenze Marathon. Il motto, noi corriamo nell'arte, “We Run in Art” ha come sfondo la silhouette del Duomo di Firenze, anche quest'anno punto di partenza e arrivo della manifestazione. Sono state realizzati da Asics anche modelli e misure specificatamente femminili.



LE BAND LUNGO IL PERCORSO

Lungo il percorso ci saranno quaranta band e gruppi musicali, selezionati dall’organizzazione e che si sfideranno a loro volta nell’ambito dell’Huawei Firenze Marathon Clap Contest, l’onda di energia: forniranno ulteriore spinta agli atleti facendo a loro volta da catalizzatrici di pubblico, iniziativa che si rinnova in collaborazione con la Commissione cultura e sport del Comune di Firenze e che sfocerà poi in una selezione finale tramite votazione con possibilità di vincere premi e opportunità artistiche.



LA MEDAGLIA

Un tocco di prestigio è rappresentato dalla medaglia che andrà al collo dei finisher, firmata da Susanna Alisi e sulla quale sono raffigurati i principali monumenti toccati lungo il percorso. Un oggetto che unisce il valore affettivo (legato all’impresa di ogni atleta) al valore artistico.



MARATHON PARTY

La festa della maratona si conclude la domenica sera con il “Marathon Party”, presso il Tuscany Hall: fino a esaurimento posti, aperta a tutti gli atleti e ai loro accompagnatori che si sono prenotati attraverso il sito www.firenzemarathon.it o al momento dell’iscrizione. Domenica 24 novembre una serata per ritrovarsi in allegria e condividere la propria passione con sportivi di tutto il mondo fra buon cibo e musica. L’evento sarà caratterizzato da cena a buffet con menù tipico toscano, spettacolo, ballo e con la possibilità di rivedere le immagini della gara. Il tutto a un prezzo speciale.

LA PRESENTAZIONE

L’evento è stato presentato oggi presso lo Student Hotel, uno dei locali più trend del momento a Firenze in viale Lavagnini 70. Tra i presenti l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, Giancarlo Romiti, presidente dei Firenze Marathon. Fulvio Massini, direttore tecnico dell’evento, Massimiliano Santangelo segretario generale in rappresentanza di Alessio Piscini, presidente del Comitato regionale toscano della Fidal, Susanna Alisi, ideatrice e disegnatrice della medaglia ufficiale.





Questo nel dettaglio il PROGRAMMA DELLA DOMENICA:

8:27 Partenza Maratona Atleti Diversamente Abili – Piazza Duomo

8.30: Partenza Maratona 42,195 km – Piazza Duomo

9:45 Arrivo primi concorrenti Diversamente Abili - Piazza Duomo

10:40 Arrivo primi concorrenti Maratona – Piazza Duomo

11.15 Premiazioni ufficiali – Piazza Duomo

14:45 Tempo massimo per concludere la gara.

19.30 Marathon Party presso l’ObiHall.

LA MARATONA IN TV

La Rai trasmetterà una doppia differita su Raisport nella stessa giornata della manifestazione, domenica 24 novembre, alle 14.30 e alle 22.30.



ALTRI EVENTI

Tra gli eventi dei giorni precedenti c’è la leva di atletica “I più veloci, più forti e più resistenti di Firenze - Trofeo CONAD”, che si tiene nelle giornate di oggi mercoledì 21 e giovedì 22 novembre presso l’Asics Firenze Marathon Stadium, con premiazioni presso l’Expo alla Stazione Leopolda, venerdì 23 novembre alle 17.30. La nona edizione della manifestazione di atletica organizzata da Atletica Firenze Marathon vedrà in pista i ragazzi delle scuole fiorentine che si misureranno in gare di sprint, mezzofondo e lanci (velocità, lancio del peso e 1000 metri). L’evento è organizzato con la collaborazione dell’Assessorato all’Educazione e allo Sport del Comune e al Coni con lo scopo di promuovere l’atletica fra i giovanissimi e creare una due giorni di festa all’insegna dello sport e del divertimento. Impegnati studenti di quarta e quinta elementare, triennio delle medie e biennio delle superiori, opportunamente divisi in categorie.



MESSA DEL MARATONETA

Si rinnova anche l’appuntamento con la Messa del Maratoneta e dei Podisti, iniziativa che torna per il settimo anno: sarà celebrata sabato 23 alle 18 nella Basilica di S. Maria Novella da Monsignor Melchor Sanchez, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura. Sarà presente fin dalla mattina una delegazione di Athletica Vaticana (la squadra sportiva ufficiale della Santa Sede) con due squadre che parteciperanno alla HUAWEI staffetta 3x7k - Firenze Charity Run.



I CONVEGNI TECNICI AL MARATHON EXPO

Quattro i momenti di approfondimento tecnico aperti a tutti. Sabato alle 16.30 convegno “Firenze la città dello sport per tutti ?”, alle 18.30 “Allenamento per il ciclismo e per il running: amici o nemici ?” con Davide Cassani, Stefano Baldini e altri famosi medici, tecnici e dirigenti di ciclismo e atletica.

Sabato alle 11: “Nutrizione e supplementazione prima durante e dopo la maratona" con Massimo Rapetti, Luca Gatteschi, Stefano Baldini ed altri esperti del settore. E sempre sabato 23 alle 14.30 il convegno in collaborazione con Fidal Toscana: “Le prove ripetute nell’allenamento della maratona”.



I RIFERIMENTI

Il record della gara maschile è del keniano James Kutto che chiuse in 2h 08’40” nell’edizione 2006.

Il record della gara donne è stato migliorato nel 2018 per merito della israeliana di origini keniane Lonah Chemtai Salpeter che aveva corso in 2 ore 24’ e 16” (tra l’altro per la prima volta a Firenze correndo la seconda parte più veloce della prima) battendo il record della manifestazione che risaliva al 2002 di Helena Javornic (2’28’15”).



PER LE INFO

Tutte le info su www.firenzemarathon.it e sui social ad esso collegati.



PROSSIMI APPUNTAMENTI MEDIA

Domani sera, giovedì 21 novembre alle 18, presso Habitat via del Giglio 59 a Firenze, c’è “CocktOIL and more”, aperitivo di benvenuto per tutti gli amici e appassionati della maratona.



Sabato 23 novembre alle ore 16 presso il palco centrale del Marathon Expo la presentazione dei top runners con possibilità di effettuare flash interview.



A seguire, si segnala, presso il palco centrale, nello spazio Asics, gli atleti che hanno partecipato ai Mondiali di Doha Eleonora Giorgi, Daniele Meucci, Irene Siragusa e Leonardo Fabbri.