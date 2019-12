Che festa la 21^ Cetilar Maratona di Pisa a trazione straniera!

PISA – C’era un sole che sembrava primavera ad accompagnare i quasi 3mila iscritti della XXI edizione della Cetilar Maratona di Pisa, organizzata da 1063AD. Una costante in terra pisana il buon tempo in occasione della maratona, dettaglio che fa vivere sempre grandi giornate di sport e con sé la possibilità per tutti i maratoneti di correre l’ultima grande maratona internazionale in Italia prima della fine dell’anno.

E’ originario del Marocco ma vive in Italia ed è tesserato per lo storico Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane Jilali Jamali, il vincitore della XXI Cetilar Maratona di Pisa. 2h22’49” il tempo finale nell’arrivo proprio sotto la Torre Pendente dopo aver vinto la sfida con il keniano Joash Kipruto Koech (Atl. Potenza Picena), arrivato con 1’49” di ritardo, in 2h24’38”. L’Italia c’è e sale sul podio grazie a Roberto Graziotto (Tornado) con 2h26’26”, non lontano dal suo primato personale di 2h25’55” fatto a Padova lo scorso Aprile. Crampi e sorrisi per il vincitore Jamali, non facile rialzarsi dopo aver tagliato il traguardo ed essersi inginocchiato: “Sono passato alla mezza maratona in 1h09’55” e ho tenuto il ritmo. Non era facile tenere il ritmo d 3’20-3’22” al chilometro dopo una settimana non facile dove ho avuto febbre e raffreddore. Ancora oggi non sto bene, si forse sono un po’ pazzo ma sono felice di essere qui per la quarta volta, ero arrivato secondo qualche anno fa ma non avevo mai vinto, oggi è una giornata speciale per me”.

Anche Nikolina Sustic ad Aprile ha fatto il primato personale sulla distanza di maratona, ma oggi la croata sorride e ne ha ben motivo perché con la sua gara tutta in solitaria festeggia la terza vittoria consecutiva alla Cetilar Maratona di Pisa. Per la campionessa mondiale di ultramaratona 100km c’è anche un buon tempo da scrivere nell’albo d’oro: 2h40’22” che è anche il suo miglior tempo sulle strade di Pisa. L’anno scorso chiuse in 2h42’29, mentre nel 2017 terminò in 2h42’51”. “Sono passata forte alla mezza maratona in 1h17’29”, una media di 3’40” al chilometro, dopodiché ho un po’ rallentato e gestito il vantaggio sulla seconda per andare a vincere. Si chiude per me quest’anno dove ho fatto solo una 100km, quella del Passatore che ho vinto, e ho fatto tante maratone, non ricordo nemmeno quante”.

Podio femminile che vede al secondo post la finlandese Annemari Kiekara con 2h41’20”, ad un minuto esatto dalla Sustic, e Petra Pastorova che batte bandiera della Repubblica Ceca, terza in 2h45’35”, l’anno scorso fu quarta in 2h49’24”. Non era giornata invece per l’ungherese Tunde Szabo che era giunta seconda sia nel 2017 che 2018 alle spalle della Sustic, quest’oggi si piazza 4^ in 2h48’53” che non la soddisfa. Prima italiana la vicentina Maurizia Cunico (Atl. Casone Noceto) in 2h51’13”.

In contemporanea si è corsa anche la Pisanina Half Marathon, anche in questo caso podi in gran parte di marca estera a sottolineare la forte internazionalità dell’evento pisano. Vince lo svedese John Borjesson in 1h06’08” che è arrivato stremato, tanto da rimanere sdraiato per qualche secondo sul parterre d’arrivo, ma felice per aver migliorato il primato personale sulla distanza. Ha cancellato l’1h07’17” fatto alla mezza di Barcellona nel febbraio 2016. Secondi e terzi il britannico Jim Allchin e l’italiano Gabriele Bacchioni (Tornado) in 1h09’41”.

Al femminile fa festa con la terza vittoria consecutiva, come la Sustic in maratona, la maltese Lisa Marie Bezzina in 1h17’49”. Nel 2017 successo in 1h19’42”, nel 2018 in 1h18’14” e oggi miglior tempo e nuovo primato personale. C’è da giurare che nel 2020 sarà presente per fare poker. Secondo posto per Elisabetta Beltrame (LBM Sport) in 1h17’48” e a seguire Joelle Cortis, anche lei proveniente da Malta in 1h20’29”.

Migliaia le presenze anche alla Christmas Run – Corsa di Babbo Natale che prevedeva percorsi da correre o camminare da 3 o 7 oppure 14km, in questo caso niente cronometri, solo tanta felicità di esserci da parte di tutti, bambini, famiglie, cani al guinzaglio, per riappropriarsi per un giorno delle strade di una magnifica Pisa.

IL BATTESIMO - Sono partite qualche minuto prima del via ufficiale come da programma la coach Anita Zanatta e Andreea Lozinca che fanno parte del gruppo ‘Le gemelle del trail’, entrambe atlete del team Hoka One One. Andreea, con la sua protesi alla gamba destra, insieme ad Anita e altre amiche hanno percorso qualche chilometro della maratona prima di presentarsi festose ed emozionate all’arrivo. E’ stato il battesimo con una gara, solo l’inizio di un nuovo percorso che le vedrà sicuramente protagoniste nel 2020 alla Cetilar Maratona di Pisa.

Simone Ferrisi, Presidente 1063AD, fa subito un primo bilancio della maratona: “Stiamo andando sempre di più verso uno dei nostri sogni, rendere sempre più internazionale e grande la Cetilar Maratona di Pisa. I 750 partecipanti stranieri, di ben 51 nazioni differenti, ne sono la prova. Vorrei ringraziare tutti, i 350 volontari, le Istituzioni con in primis il Sindaco oggi presente a dare il via e non solo, gli sponsor e tutti i partecipanti. Stiamo già pensando al 20 dicembre 2020, data della prossima edizione. Investiremo ancora di più per la promozione all’estero per portare la città di Pisa e la maratona nel mondo”.

LA SOLIDARIETA’ - Anche quest’anno 1063AD, società organizzatrice della XXI Cetilar Maratona di Pisa, ha attivato delle collaborazioni con alcune realtà impegnate nel sociale, rafforzando quel binomio tra sport e solidarietà che da sempre caratterizza l’evento. In particolare con RAREPARTNERS – Società non profit impegnata nella ricerca sulle malattie rare, tra le quali la Sindrome di Usher grazie al progetto Run4Usher, PROGETTO HOMELESS – Il progetto si occupa di attuare un sistema di interventi volto a favorire la promozione del diritto di cittadinanza delle persone senza dimora, MONDOBIMBI – Onlus impegnata dal 2001 in Madagascar con il progetto “Villaggio Scolastico AFAKA” per la tutela dei diritti all’infanzia, alla nutrizione, alla scolarizzazione e alla salute ed infine con CLUB SCHERMA PISA ANTONIO DI CIOLO – “Campioni si diventa”, è questo il motto del Club di Scherma pisano che, da anni, lavora per aiutare numerosi ragazzi con disabilità a coltivare i propri sogni sportivi.

PISANI PER UN GIORNO - Correre una maratona forse è un po’ come fare un’opera d’arte, o ancor meglio, essere l’opera d’arte stessa. A Pisa però da sempre accade qualcosa di speciale, perché chi è venuto a Pisa ha potuto partecipare all’iniziativa “Pisani per un Giorno”. Un progetto che ha visto a fianco della Maratona le più importanti istituzioni culturali della città, con l’intento di offrire ai podisti di tutto il mondo la possibilità di conoscere la città usufruendo delle tariffe agevolate riservate ai residenti.

I partner coinvolti sono tanti e ognuno ha voluto dare il proprio contributo per rafforzare il binomio vincente fra eccellenza sportiva e cultura. In particolare il MUSEO DELLE ANTICHE NAVI DI PISA, PALAZZO BLU con la mostra straordinaria intitolata “Futurismo” che ha ispirato la medaglia di tutti i finisher e la grafica di questa edizione.

Ancora il MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO, PIAZZA DEL DUOMO Patrimonio UNESCO, le ANTICHE MURA DI PISA con il camminamento in quota con i suoi 11 metri di altezza, 3 Km di percorso e 4 punti di accesso, per dare la possibilità di osservare la città da un’inedita prospettiva. Infine il MUSEO DI SAN MATTEO ubicato negli ambienti di un antico monastero benedettino femminile e sede della raccolta artistica più ampia della città.

INFORMAZIONI - www.maratonadipisa.com