Napoli City Half Marathon tra sport, gastronomia e cultura

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha dedicato quest'anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso.

IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City Half Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10€ (anziché 14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

PASTA PARTY - Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City Half Marathon, la città di Napoli si anima di migliaia di appassionati, atleti ed accompagnatori accomunati dall'entusiasmo per la gara che percorre uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di benvenuto, che si terrà sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della Mostra d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di pasta.