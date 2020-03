Coronavirus, 100km del Passatore annullata o rinviata?

La 100 km del Passatore, gara in programma il prossimo 23-24 maggio, una delle ultramaratone più famose e importanti del mondo con oltre 3mila persone al via negli ultim anni e ben 47 edizioni, mette in dubbio il proprio svolgimento.

L’eventuale modifica della data di svolgimento o la cancellazione della gara stessa, causa emergenza pandemia Coronavirus, sarà resa nota dopo la data del 3 aprile 2020 e a partire dai giorni successivi saranno fornite anche informazioni in merito alle iscrizioni già effettuate che risultano essere già 2200 ed a quelle in divenire nelle prossime settimane. Le iscrizioni sono al momento aperte e possibili.

Se venisse cancellata, l'Italia rischia di rimanere per questo 2020 senza una delle gare più importanti e tradizionali del panorama podistico, la perdita sarebbe davvero grave e si andrebbe a sommare, purtroppo, alle centinaia di competizioni purtroppo annullate in questi mesi