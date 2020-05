Ripartiamo insieme da zero, seguici: “Dal divano a 6km in 6 settimane”

Dal 4 maggio finalmente saremo tutti un po’ più liberi, il Governo sta allentando la morsa, il lockdown più totale potrebbe diventare solo un brutto ricordo. In questi due mesi di reclusione anche i più attivi e irriducibili hanno comunque potuto correre ben poco, hanno fatto esercizi di potenziamento come addominali oppure yoga, pilates o i rulli sulla bicicletta. Tanti altri, forse la maggior parte, non hanno fatto alcuna attività fisica. Per mille motivi, magari in preda anche alla depressione, situazione psicologica assolutamente grave e da non sottovalutare. Mai. Niente sport, magari anche per mancanza di spazio, oppure di stimoli. O ancora perché non si sapeva chi seguire, mancava una guida seria, qualcuno che illustrasse come e cosa fare. Il divano, per tanti, purtroppo è stato il rifugio sicuro, l’abitudinarietà, la cosa più comoda e ovvia.

RIPARTENZA - Ma ora cambia tutto. E’ il momento di accendere i motori, di muoversi, di rimettersi in attività, di far ripartire il nostro corpo e la nostra mente. E’ ora di abbandonare il divano e la confort-zone, è il momento di scoprire quanto può essere fantastico essere in forma.

Per questo sulle pagine dedicate al running di Corriere dello Sport – Stadio e di Tuttosport tra una settimana, da lunedì 11 maggio, inizierà il programma ‘Dal divano a 6km in 6 settimane’ che è un progetto, una sfida, un nuovo stile di vita. Sì, è possibile. E’ fattibile. Ci si può provare e il risultato è certo.

21 GIUGNO - 6 settimane, dall’11 maggio al 21 giugno, che sarà il grande giorno per sentirsi forse per la prima volta dei runner, dove sono previsti 6km da correre o camminare. 21 giugno, una data magica, l’inizio dell’estate. Non sarà la fine del programma, ma l’inizio di tutto, di una nuova vita, di un nuovo modo di pensare, agire, muoversi. 6km saranno solo il primo vero e grande traguardo, fatto anche di una nuova consapevolezza, dove si è dimostrato a sé stessi che tanto, se non tutto, si può fare.

I COACH - Il tutto sarà gestito da seri professionisti che già in queste settimane hanno già dato contributi seri ed esaustivi sulle nostre pagine web. Si seguiranno le tracce del libro ‘6 in movimento’ con un programma adottato con successo da oltre 30 grandi aziende per attivare oltre 20mila dipendenti, edito da 6piu, con i contributi tecnici di Andrea Giocondi laureato in Scienze Motorie, Atleta Olimpico ad Atlanta 1996, vincitore degli 800m al Golden Gala nel 1997 e in questi ultimi mesi già coach ufficiale dei Get Ready, gli allenamenti collettivi della Acea Run Rome The Marathon, evento dove era anche impegnato come responsabile dei top runners. Vi saranno contributi di Max Monaco, life, sport e motivational Coach, ultramaratoneta e collaboratore scientifico dell’Università Roma 3, fondatore e Amministratore di 6più. Per quanto riguarda l’aspetto nutrizionale vi saranno i fondamentali suggerimenti di Marco De Angelis, consulente 6più Human Potential e del dr. Francesco Cagnazzo Specialista in Scienze dell'Alimentazione e della Nutrizione Umana e anche lui nello staff di Acea Run Rome The Marathon come nutrizionista ufficiale. Non mancheranno tanti preziosi consigli di Isabella Calidonna storico dell'arte, guida turistica, tecnico Fidal e preparatore fisico Coni nonché founder di ArcheoRunning.

LA STRUTTURA DEL CORSO – Tutto sarà molto semplice, servirà solo un po’ di impegno e caparbietà, una normalità quando si vuole raggiungere qualsiasi risultato. Non serve essere super uomini o super donne, non serve avere un fisico straordinario, il programma è per tutti. Soprattutto per chi non ha mai fatto sport o quasi, magari per chi vuole dimagrire e le ha provate tutte. 6 settimane suddivise in 3 periodi di due settimane ciascuno, in particolare domenica 10 maggio, poi domenica 24 ed infine domenica 7 giugno verranno pubblicati i 6 allenamenti da fare nelle due settimane successive, in pratica 3 allenamenti alla settimana. Dai nostri specialisti sopradescritti nel corso delle settimane arriveranno suggerimenti, consigli e tanto altro.

DOVE ANDREMO – Lontano. Ma anche il più lungo dei viaggi inizia con un primo passo, magari lento, magari stentato. Poi si prende l’abbrivio, ci si prende gusto, si trovano e si conoscono nuovi ‘amici di corsa’ che ti portano per mano e così dopo i primi 6km come un treno in corsa potrebbero arrivare i primi 10km, poi magari una mezza maratona da 21,097km ed infine, visto che sognare non è vietato e non si fa peccato, magari i mitici 42,195km. Sì, la maratona. La ‘Regina’ delle corse. E potrebbe essere proprio l’Acea Run Rome The Marathon a marzo 2021, la maratona di Roma, la gara più partecipata d’Italia e tra le più importanti e belle del mondo. Tu, la strada, la maratona. Un nuovo traguardo da conquistare. E un divano abbandonato da un bel po’…ma quella era un’altra persona. Ce la farai.