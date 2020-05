La Boston marathon sarà virtuale, cosa succederà a Chicago e NYCM?

La Boston Athletic Association (B.A.A.) ha annunciato che la 124a maratona di Boston si svolgerà come evento virtuale, in seguito alla cancellazione della maratona da parte del sindaco di Boston Martin Walsh a causa della pandemia di COVID-19. La maratona di Boston virtuale sarà integrata da una serie di eventi virtuali per tutta la seconda settimana di settembre. "La nostra massima priorità continua a salvaguardare la salute della comunità, così come il nostro personale, i partecipanti, i volontari, gli spettatori e i sostenitori", ha dichiarato Tom Grilk, C.E.O. del B.A.A. "Anche se non possiamo portare il mondo a Boston a settembre, abbiamo in programma di portare Boston al mondo per una storica 124a maratona di Boston".

Restano programmate per il prossimo 11 ottobre e per il 1 novembre le maratone di Chicago e New York, quest'ultima giunta alla 50^ edizione e, quindi, in attesa di festeggiare un compleanno particolare.

Cosa succederà a questi due eventi? Se dovesse esserne confermato lo svolgimento sarà possibile per tutti accedervi o vi saranno restrizioni per i non residenti in USA?