PerCorsi oggi vi porta nelle Marche, un viaggio a Serra San Quirico

PerCorsi per voi è nelle Marche con la nostra amica runner e triatleta Luana Zampetti, alla scoperta del borgo medioevale di Serra San Quirico, in provincia di Ancona, che sorge sulle pendici del Monte Murano.

Livello di difficoltà: 3

Km totali: 19

Presenza di fontanelle durante il percorso: sì, ai km 3,5, 4,7 e 7,4 in parco pubblico, 11,20 a Gorgovivo, 16,5 a Fontenova e 16,8 km nella Piazza Centro Storico.

Presenza di bar e servizi igenici: sì, alla Stazione e a Piazza Serra Paese

Mezzi di trasporto: si può arrivare in treno o con il propio mezzo alla Stazione Ferroviaria

Parcheggio auto: gratuito in zona Stazione Ferroviaria

Sicurezza: percorso non chiuso al traffico ma poco praticato dai mezzi di trasporto, si possono incontrare runner e ciclisti. E' preferibile percorrerlo durante il giorno perchè la sera non è ben illuminato

Il punto di partenza dove si può parcheggiare i propri mezzi è la Stazione Ferroviaria di Serra San Quirico. Da qui si attraversa un piccolo passaggio a livello e si arriva sulla strada asfaltata del Canale per poi proseguire diritti attraversando un ponte verso il Mare di Mergo (dove si può trovare una fontanella). Terminato il percorso si riprende un piccolo tratto di strada statale che ci porta verso l'Abbazia di Sant'Elena di origine Romana. Si ripercorre la strada iniziale proseguendo fino a Gorgo Vivo per arrivare alla seconda fontanella. Si ritorna verso la partenza attraversando il Canale e si va in direzione del centro storico di Serra. Dopo aver attraversato il parco, si passa attraverso le Mura e Porta Forchiusa prima di arrivare in Piazza di recente restaurata (altra fontanella). Si scende ripercorrendo Porta Forchiusa e si arriva alla Stazione. In definitiva si tratta di un percorso su strada asfaltata ed a piccoli tratti imbrecciata, in alcuni tratti ci sono anche segnalati su asfalto i km per fare lavori specifici e si hanno anche salite per arrivare al paese con relative discese per ritornare alla partenza.

Giudizio complessivo: in definitiva è un percorso che si adatta alle esigenze di noi runner perchè si presta sia per una giornata in cui si vuole correre per godersi il paesaggio e la natura, sia per compiere specifici lavori di ripetute in pianura, ma anche per fare salite e sviluppare la forza.