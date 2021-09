Sara e Paolo Vargetto, la coppia più bella del mondo, alla Acea Run The Marathon

Sara Vargetto è un’adolescente romana come tante, ma un po’ speciale, per quella incontenibile voglia di vivere che sprigiona da tutti i pori. Sara è affetta da artrite idiopatica giovanile, una malattia infiammatoria che comporta degenerazione delle articolazioni e che compare in età precoce, alternando fasi di recrudescenza e di remissione, per correre usa una carrozzina.

Forse è proprio per questo che Sara vive la vita con grande entusiasmo, combatte la malattia a suon di allenamenti tra palestra, nuoto, pallacanestro e corsa, passione che condivide con il padre Paolo. Insieme hanno trovato una dimensione speciale nel mondo della corsa, mentre Sara spinge la carrozzina, papà Paolo si mantiene in forma aiutandola.





"Abbiamo iniziato a correre quando Sara aveva 9 anni, ci hanno invitati a partecipare alla Corsa di Miguel perché l'avevano vista allenarsi a basket. Io non correvo ancora", ha detto papà Paolo. Da allora tantissime gare, anche quindici all'anno e sempre insieme. Divisi invece in allenamento, mentre Sara si allena quattro volte a settimana, soprattutto a basket, Paolo invece esce a correre. "Due anni fa abbiamo corso la nostra prima maratona a Reggio Emilia, una esperienza straordinaria che abbiamo completato raggiungendo il traguardo in 4h20'. A causa del Covid non abbiamo potuto correre un'altra maratona, ma contiamo di partecipare a due maratone all'anno, stiamo decidendo quale sarà la prima all'estero", ha aggiunto Paolo. La vita di Sara è piena di impegni, tra i banchi della terza media, le tante ore di fisioterapia presso la Fondazione Santa Lucia, che la segue da dieci anni, e l'allenamento. "Sara si diverte sempre tantissimo quando partecipiamo alle gare, è un'adolescente entusiasta della vita e a me non può fare che piacere anche perché ci chiudiamo in un mondo tutto nostro, fatto solo di noi due, per me è una emozione speciale", ha aggiunto Paolo, emozionato.