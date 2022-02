Start list completa Napoli City Half Marathon, si corre per sgretolare il muro dell’ora

NAPOLI – Un’ora, anzi 59 minuti, per correre 21,097km. In pratica gli atleti al via candidati alla vittoria dovranno correre forte, molto forte. Una media di circa 2’50” al chilometro, un ritmo che solo pochissimi campioni nel mondo possono riuscire a fare. Domenica 27 febbraio alla Napoli City Half Marathon, start alle ore 9.00 da viale Kennedy, ci sarà uno spettacolo nello spettacolo con questi grandi campioni che saranno davanti a migliaia di podisti amatori che non vedono l’ora di correre e divertirsi sulle strade partenopee. Due facce della stessa medaglia , i grandi campioni (e campionesse) alla ricerca della miglior prestazione possibile e gli atleti amatori italiani e anche tantissimi stranieri che parteciperanno per vivere l’evento, dare il meglio di loro stessi, divertirsi, ricercare emozioni e benessere.

Napoli Running Asd, la società sportiva presieduta da Carlo Capalbo, ha fatto le cose in grande per questa edizione che segna il ritorno alla gara in presenza dopo l’edizione ‘digital’ dell’anno passato a causa della pandemia Covid19. L’attesa è fortissima, l’adrenalina cresce sempre più, l’obiettivo per i vincitori è quello di fermare il cronometro sotto il muro dell’ora e, nel contempo, battere il record del percorso di 1h00’04” siglato dal keniano Henry Rono nel 2020.

C’è grande attesa anche per la competizione femminile, una sfida altrettanto elettrizzante ed equilibrata che vedrà protagoniste anche diverse atlete europee. Per tutte loro l’obiettivo è scrivere il nome nell’albo d’oro e avvicinarsi al primato femminile di 1h06’47” che la keniana Viola Cheptoo ha lasciato in eredità nell’ultima edizione 2020.

GLI UOMINI – Già presentato parzialmente nei giorni scorsi il parterre di atleti che renderà grande la Napoli City Half Marathon. Per gli azzurri ci sarà Yemaneberhan ‘Yeman’ Crippa (Fiamme Oro), già primatista italiano dei 3000m, 5000m, sia outdoor che indoor, dei 5 km su strada e a caccia del primato italiano, alla sua seconda esperienza sulla distanza di mezza maratona dopo il ritiro di un anno fa nel suo esordio vicino a Siena. Spicca nella lista il nome dello svizzero Julien Wanders, detentore del primato europeo di mezza maratona dal 2019 quando a Ras Al Khaimah aveva tagliato il traguardo in 59’13”.

A sgomitare in prima fila per agguantare il muro dell’ora vi sarà un treno africano. In cima alla lista l’etiope Solomon Berihu Weldeslassie capace di correre la distanza in 59’17” seguito da tre keniani, tutti con primati personali sotto l’ora: il plurimedagliato del cross Augustine Kiprono Choge (59’26”), Amos Kurgat Kibiwot (59’34” nel 2021) e Wisley Kibichii (RunCzech Team 59’57”).

Il gruppo sarà tallonato dall’eritreo Afewerki Berhane Hidru che ha già nelle gambe un personale di 61’17”, spalleggiato dall’etiope Mogos Tuemay Abrha che vanta un tempo, fatto segnare nel 2021, di 61’43”.

Potrebbe riservare delle belle sorprese il debutto dei keniani Stanley Kurgat Rono (RunCzech Team) e Josphat Kiprotich che hanno firmato prestazioni da 28’29” e 28’45”, rispettivamente, sui 10km.

ANCORA ITALIA – Dopo Crippa la lista si colora di azzurro con Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), campione italiano in carica di cross, 10 km su strada e 10000m in pista oltre che di mezza maratona (62’58” nel 2021) e Yohanes “Yoghi” Chiappinelli, esperto mezzofondista che può vantare un’ampia collezione di medaglie nei 3000s ai Campionati Europei e World Continental Cup 2018, al debutto sulla distanza di mezza maratona. Più staccato Badr Jaafari (Atl. Casone Noceto) che proverà a limare il suo pb di 63’37” registrato nel 2021.

L’EUROPA – Vecchio continente alla carica oltre che con il già citato Wanders anche con lo svizzero campione nazionale 10000m Morgan Le Guen recentemente autore di 62’22” sulla distanza, seguito dal polacco Arkadiusz Gardzielewski che proprio in Italia ha fatto segnare il suo personal best di 63’17”. Da tenere in forte considerazione anche i tedeschi Tobias Josef Blum e Filimon Abraham con 63’19” e 63’39”, rispettivamente. Chiude le fila il polacco Adam Nowicki con un personale di 63’57”.



LE DONNE – Occhi puntati sull’etiope Ftaw Zeray Bezabh che guida la cavalcata femminile con il suo recente crono di 1h08’30”. La lista si fa azzurra con Sofiia Yaremchuk che porta in dote un personale di 1h10’33” e avrà sul collo il fiato della campionessa nazionale tedesca 10000m Rabea Schonebörn, che con il suo crono del 2021 è staccata di soli due secondi. Proverà a dar loro fastidio la norvegese Pernilla Eugenie Epland (1h13’12”) mentre chiude il cast la keniana Gladys Chepkirui (1h13’31”) che recentemente a Valencia ha concluso i 10 km in 30’48 e, da indiscrezioni dello staff, potrebbe regalare un risultato straordinario.

ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte sul sito. Attenzione al cambio quota del 21 Febbraio o al raggiungimento di 4mila iscritti. Per scoprire le convezioni societarie è sufficiente andare sul sito ufficiale. Per la partecipazione sarà obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina per i primi 500 m di gara.