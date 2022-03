Corsa e nutrizione, l'incontro con Francesco Fagnani e Giorgio Calcaterra

Martedì 8 marzo presso il Corriere dello Sport-Stadio, organizzatori di Acea Run Rome The Marathon insieme a Infront e Italia Marathon Club, si è svolto l'incontro con il Dottore in Dietistica e Nutrizionista Sportivo Francesco Fagnani e Giorgio Calcaterra con l'obiettivo di migliorare la cultura in tema di nutrizione sportiva per quanti si approccino alla maratona.