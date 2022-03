Domenica l’Acea Run Rome The Marathon, Franca Fiacconi: “Fai il pieno con Massigen Pronta Energia Sport”

ROMA - E’ finalmente la settimana di Acea Run Rome The Marathon che va in scena questa domenica 27 marzo con partenza e arrivo dai Fori Imperiali. Attesi oltre 11mila atleti allo start della distanza regina e tantissimi altri runner impegnati nella staffetta solidale Acea Run4Rome e nella Stracittadina Fun Race 5 km .

“Questa settimana è fondamentale per chi deve correre la maratona. Bisogna scaricare i km che si hanno nelle gambe facendo allenamenti in cui si riducono sia il volume che l’intensità, in modo che l’organismo riassuma ciò che ha imparato durante la preparazione” - ha detto Franca, “E’ importante fare un richiamo del ritmo gara a metà settimana ma correndo pochi km, solo per far girare le gambe, in modo da raccogliere le forze.”

La romanissima Franca Fiacconi , ex atleta azzurra, indiscussa regina della maratona e unica vincitrice italiana della maratona di New York e tra le pochissime azzurre ad aver vinto la maratona di Roma, è attualmente impegnata nella preparazione di diversi atleti alla conquista di Roma. La troveremo in partenza della Stracittadina Fun Race 5 k con l’entusiasmo che le è proprio di assaporare la corsa per le strade della “città eterna”.

Correre la maratona richiede la risoluzione di un problema legato all’energia poiché l’organismo umano non ha riserve sufficienti per arrivare al traguardo a meno di non aver “educato” il corpo a sfruttare gli acidi grassi. E’ quindi cruciale imparare a gestire le riserve energetiche, le emozioni legate alla partecipazione e il ritmo gara, partendo con un ritmo più tranquillo per poi aumentare nella seconda parte, quando il “serbatoio” inevitabilmente sarà svuotato.

CARICO DEI CARBOIDRATI – I carboidrati rappresentano la fonte energetica principale per il nostro organismo. Insieme ai grassi e in minima parte alle proteine, ci forniscono l'energia necessaria per svolgere le varie attività quotidiane comprese quelle sportive. Prima di affrontare la maratona è importante fare il “carico dei carboidrati”, allo scopo di saturare le riserve di glicogeno dell’organismo, ritardando l’insorgenza della fatica nel corso della gara.

“Tra tutte le variabili, come ad esempio una giornata no o condizioni climatiche sfavorevoli, vi è una certezza, e cioè che il finale di una gara lunga come la maratona è sempre impegnativo sul piano della concentrazione e quello muscolare, entrambi fortemente condizionati dallo stato energetico in cui ci troviamo. Il nostro corpo accumula riserve di glicogeno che possono bastare per circa 75 min ma dopo dobbiamo essere in grado di sfruttare il metabolismo dei grassi, il carburante delle prove di endurance” – ha spiegato Franca.

Tuttavia, le riserve di carboidrati dell’organismo sono limitate e l'esaurimento di queste scorte causa un calo della prestazione. D’altra parte, l'assunzione di carboidrati con gli alimenti durante uno sforzo richiederebbe tempi di digestione troppo lunghi, sottraendo energie agli altri processi fisiologici. Da qui è nata la necessità, in gara, di assumere carboidrati tramite integratori alimentari, le maltodestrine, carboidrati altamente digeribili e idrosolubili in grado di garantire un apporto costante di energia mantenendo relativamente stabile la glicemia.

“Prima di una gara di endurance come la maratona possiamo fare il carico di carboidrati altamente digeribili”, ha detto Franca.

MASSIGEN PRONTA ENERGIA – Pronta Energia Sport di Massigen è un integratore alimentare a base di maltodestrine, vitamine e minerali al gusto di arancia rossa, indicato per le esigenze di recupero energetico e di difesa dell’organismo. Grazie al magnesio si ottiene un effetto di stabilizzazione dell’equilibrio elettrolitico e di riduzione della stanchezza mentre il potassio partecipa alla normale funzione muscolare. Le vitamine C, E svolgono una funzione antiossidante contribuendo a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

“Massigen Pronta Energia Sport è un prodotto in bustine da assumere nei giorni prima della gara, molto digeribile e anche dal sapore gradevole. Si tratta di un concentrato di maltodestrine e altri elementi che contribuiscono al metabolismo energetico, oltre che antiossidanti e sali minerali necessari ai normali processi di contrazione muscolare. L’effetto è quello di approvvigionamento delle risorse energetiche e di ridurre i fenomeni di stanchezza, molto importante prima di affrontare lo sforzo della maratona”, ha concluso Franca.

Massigen è Main Sponsor di Acea Run Rome The Marathon con l’obiettivo di accompagnare tutti i maratoneti al traguardo in perfetto benessere.

