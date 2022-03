Acea Run Rome The Marathon, il mondo corre a Roma

ROMA – Manca ormai pochissimo alla 27^ Acea Run Rome The Marathon di domenica 27 marzo. Sventolando la bandiera della pace sarà l’ Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato a dare lo start ufficiale alle ore 8.30 dai Fori Imperiali. Saranno circa 11mila i maratoneti che partiranno a distanza di cinque minuti nelle tre ‘onde’ per andare a conquistare le strade della città eterna. Corsa alla solidarietà con la partenza della Staffetta solidale Acea Run4Rome alle 9.00, in favore degli otto charity partner aderenti alla manifestazione.

Ultima partenza alle ore 9.15 quando l’allegria contagiosa della Stracittadina Fun Race farà sentire la sua allegria contagiosa.

DIRETTA TV – Acea Run Rome The Marathon sarà trasmessa integralmente in diretta a partire dalle ore 8.15 su Canale 20 (Mediaset) del digitale terrestre. Inoltre, la copertura televisiva sarà anche di ampio spazio internazionale, Roma e la sua maratona saranno seguite sempre in diretta da oltre 20 nazioni nel mondo, tra queste gli Usa, Canada, Francia, Sud Africa, Polonia, Portogallo, Olanda e tante altre.

I NUMERI - Il primo numero da ricordare è quello del record del percorso, al maschile del keniano Benjamin Kiptoo Kolum, che nel 2009 corse in 2h07'18", al femminile dell’etiope Kebede Megertu Alemu che nel 2019 ha corso in 2h22’52". Record che potrebbero essere battuti, soprattutto tra gli uomini.

Sono quasi 11mila gli iscritti alla Acea Run Rome The Marathon. A questi si aggiungono i “runner solidali” iscritti alla staffetta Acea Run4Rome e i partecipanti della Stracittadina Fun Race, con partenze differita rispetto alla maratona, fatto che assicurerà un fiume di runner e allegria per le strade della Città Eterna. Le donne della maratona sono 2417, oltre il 22% dei partecipanti. Circa 5mila stranieri provenienti da 102 Nazioni in rappresentanza di tutti i continenti così come presenze da tutte le regioni italiane, con il Lazio che la fa da padrona con 2082 presenze di cui 1837 runner romani.



In gara anche i “Senatori”, ovvero coloro che hanno corso tutte le 26 edizioni precedenti, 48 atleti che festeggeranno il compleanno domenica 27 marzo correndo la Acea Run Rome The Marathon e Antonio Rao (Atl. Monte Mario), l’atleta più maturo che lo scorso febbraio ha spento 89 candeline.

LA GARA - La start list aggiornata vede sulla linea di partenza 19 atleti, otto etiopi, sei keniani, quattro italiani ed un marocchino. Allo start anche l’amatissimo ultrarunner romano Re Giorgio Calcaterra. A guidare la cavalcata dei sei top runner che potrebbero valere il primato del percorso potendo contare su un primato sub 2h08’ le due lepri keniane Paul Tiongik e Samuel Naibei che correranno al filo di 3’00/km.

Donne che hanno dichiarato di voler scrivere il proprio nome nell’albo d’oro delle migliori, agguantando il record. Al via quattro etiopi e due keniane che saranno guidate dall’etiope Chala Soressa Gobena e dallo spagnolo Jaime Vicente Gutierrez a ritmi da 3’22”/km per terminare le proprie fatiche in 2h22’00”, oltre a due italiane.

SOLIDARIETA’ AL POPOLO UCRAINO - Acea Run Rome The Marathon è attiva nella campagna di sensibilizzazione nei confronti della crisi del popolo ucraino che attraverso la collaborazione con Banco Alimentare ma anche mediante contributi diretti degli organizzatori e dei partecipanti tramite la piattaforma d’iscrizione Endu. Per rafforzare l’importanza dello sport come simbolo di unione tra i popoli, i top runner avranno tutti il pettorale con sfondo i colori della bandiera della pace.

In gara anche l’ucraina Viktoriia Gudyma arrivata in Italia con il suo bimbo di 10 anni, direttamente da Varsavia dove si è rifugiata subito dopo l’inizio del conflitto tra Russia ed Ucraina. In seguito al contatto da parte degli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon, nei giorni scorsi Victoriia ha fatto sapere di voler partecipare alla manifestazione ma di non avere nulla con sé. Grazie all’intervento di Athletica Vaticana, Viktoriia e il suo bambino sono attualmente ospiti dell’Istituto di Suore Adoratrici del Sangue di Cristo di via Labicana.

SOSTENIBILITA’ - Con il supporto del Sustainability Partner Circularity, con l’impegno e il pieno coinvolgimento di tutti i livelli e funzioni dell’Organizzazione, Acea Run Rome the Marathon ha tagliato il traguardo dell’ottenimento della certificazione ISO 20121:2012 rilasciata dall’Ente certificatore RINA.

Questo risultato va a braccetto con Zero CO2, società impegnata in riforestazione, afforestazione e messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l’obbiettivo di salvaguardare la natura e di supportare la sostenibilità di economie in sviluppo. Raggiunto l’obiettivo della piantumazione di un albero per ognuno dei primi 3mila iscritti della Stracittadina Fun Race obiettivo raggiunto e che ha permesso di assorbire 1.905.000 Kg di CO2 e supportare 60 famiglie.