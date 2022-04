A Verona per la Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run le t-shirt Hoka hanno le ali

VERONA – Meno di un mese all’appuntamento che porterà un fiume di allegria nella città scaligera grazie all’invasione pacifica di migliaia di runner a caccia di divertimento ed emozioni grazie a Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run 10k competitiva e non competitiva , in programma domenica 1 maggio. L’evento è organizzato da Asd Gaac 2007 Verona Marathon in collaborazione con il Comune di Verona e rappresenta uno degli eventi podistici di maggiore risonanza nazionale oltre ad essere etichettato Gold Label da Fidal.

LA T-SHIRT – Squadra che vince non si cambia e dopo la partnership nata a novembre 2021 con la maratona veronese, Hoka conferma la collaborazione con Asd Gaac 2007 Verona Marathon diventando techincal sponsor della Dermpasphere Giulietta&Romeo Half Marathon e firma così le T-shirt che tutti gli atleti troveranno in omaggio nel pacco gara. Come sempre, si tratta di capi tecnici di alta qualità , leggeri, traspiranti e anti-sfregamento.

LE ALI - Gli atleti iscritti alla Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon ricorderanno la partecipazione indossando la T-shirt gialloblù, i colori di Verona, che aumentano di tonalità secondo un ordine di fasce trasversali parallele fino a toccare i toni del nero e che convergono in un accattivante intreccio che viene riproposto anche sul retro e sulle maniche. Sul fronte il logo ed il nome della gara mentre il retro è ulteriormente impreziosito dai decori a forma di ali, studiati in pendant con la medaglia, ispirata al Dio Mercurio. Completa la grafica la scritta “Con le ali ai piedi volo a Verona”, un messaggio beneaugurante per il pieno godimento della manifestazione.

10K - La struttura grafica della T-shirt dedicata ai partecipanti alla Avesani Monument Run 10k è sovrapponibile sebbene i colori partano dal blu che degrada fino ai toni del rosa per poi incrociare il giallo.

LE ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte online sul sito ufficiale. Scopri il progetto solidale con il charity partner “A casa lontani da casa”.

Si rende noto che per via dell’allentamento delle restrizioni Covid19, sarà possibile ritirare il pettorale e pacco gara anche domenica 1 Maggio 2022, dalle ore 6.00 alle ore 7.30 per gli iscritti alla Half Marathon e dalle 7.30 alle 8.30 per gli iscritti alla 10k, solo per iscritti ‘regolari’, non sarà possibile regolarizzare la propria iscrizione e non sarà possibile ritirare il proprio pettorale in caso di stato NON REGOLARE della propria iscrizione. I residenti nella provincia di Verona potranno ritirare il pettorale solo ed esclusivamente nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 aprile.