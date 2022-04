Già PIù DI 3.600 iscritti alla 11^ BMW Jesolo Moonlight Half Marathon&10K

Cresce l’attesa per la 11^ edizione della BMW Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K, che nella serata di sabato 11 giugno porterà sulle strade di Jesolo la spettacolare manifestazione internazionale di corsa su strada, organizzata da Venicemarathon con il patrocinio della Città di Jesolo.



La kermesse al chiaro di luna è inserita nel calendario internazionale dell’Associazione Internazionale delle Maratone AIMS e riconosciuta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera F.I.D.A.L. come manifestazione Silver Label.



Confermato lo spettacolare percorso che offrirà un’alternanza di diversi aspetti naturalistici quali il fiume, la pineta, il lungomare e la spiaggia, combinati ai romantici colori del tramonto e al fascino del mare. Confermata anche Piazza Milano come cuore nevralgico della manifestazione e dove sorgerà lo BMW Jesolo Moonlight Village, che per due giorni vivacizzerà l’intera area con la presenza degli atleti, tanta buona musica ed intrattenimento.



Procedono a buon ritmo le iscrizioni con già oltre 3.600 atleti iscritti di cui molti stranieri, segno che la manifestazione è vissuta soprattutto come un’occasione per godersi un intero week-end di sport, mare e relax e divertirsi con il Beach Party.



Da oggi è possibile registrarsi anche alla 2^ Alì Family Run, l’allegra corsa-camminata di circa 3 chilometri, organizzata sempre da Venicemarathon come evento collaterale. La manifestazione sarà aperta a tutti e partirà alle 17.30 da Piazza Milano, per far vivere e respirare l’atmosfera del grande evento a famiglie, bambini e turisti. Tutti i partecipanti riceveranno il pettorale di gara, la t-shirt griffata Hoka e il ristoro finale al termine della corsa. I posti disponibili sono 1.000 e ci si può iscrivere online attraverso il sito ufficiale della manifestazione: www.moonlighthalfmarathon.it