41 anni dalla scomparsa di Terry Fox, il maratoneta amputato che lotta ancora contro il cancro

“Tu hai dato il coraggio a tutti di non darsi mai per vinti. Ci vorrà molto tempo prima che qualcuno prenda il tuo posto e dovrà essere qualcuno molto simile a te, qualcuno che non rinuncia mai a un sogno” frase simbolo e storica di Rod Stewart per la maratona della speranza di Terry Fox in Never Give Up A Dream. Da qui si potrebbe iniziare a raccontare di Terrance Stanley Fox, detto Terry Fox, un ragazzo canadese nato il 28 luglio del 1958, particolarmente abile negli sport e con un futuro da chinesiologo.



Sono trascorsi 41 anni dalla sua morte ma Terry è sempre un esempio di ottimismo e di coraggio per tutti quei giovani che ogni giorno combattono contro il cancro, un eroe moderno che vive attraverso la Terry Fox Foundation, un laboratorio scientifico per la ricerca sul cancro.



IL CANCRO - A 18 anni tampona un’auto e riporta ferite ad un ginocchio, quello destro, lo stesso che un anno dopo lo porterà ad eseguire dei controlli che condurranno ad una diagnosi di osteosarcoma, un tumore molto aggressivo che lo costringe all’amputazione della gamba. Per tanti potrebbe essere l’inizio della fine ma Terry ha un’ispirazione grazie ad una notizia, quella di un americano che ha corso la Maratona di New York con un arto artificiale.