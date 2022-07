K42 Italia, sul Terminillo anche l'argentino Diego Simon

Al via della tappa italiana della KSeries Adventure Marathon alcuni “nomi” della corsa in montagna: Diego Simon, specialista argentino di trail running e i campioni di casa Raffaella Tempesta e Giuseppe Bigioni. La gara è valida anche come Campionato nazionale AICS di trail running. In palio il biglietto per la K42 Canarias.