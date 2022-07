Bloccati alcuni punti di Ultra Trail Cervino Matterhorn e Cervino Matterhorn Ultra Race

In questi giorni il comitato organizzatore e Alain Kofler, guida alpina responsabile della sicurezza, hanno attentamente monitorato le condizioni del ghiacciaio di Plateau Rosa, interessato dal passaggio del Trail 30 del Cervino Matterhorn Ultra Race e dell’Ultra Trail Cervino Matterhorn.



Dopo le opportune valutazioni e visto il perdurare delle alte temperature anche in quota, è stato deciso di apportare una modifica ai due tracciati di gara. Non si percorrerà più l’ultimo tratto della pista Ventina che porta a Plateau Rosa, ma si correrà lungo i sentieri del versante opposto (pista Bontadini) verso il rifugio Teodulo. Confermato tutto il resto, inclusa la discesa su ghiacciaio in direzione Zermatt che sarà accuratamente tracciata e monitorata.