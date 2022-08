1° Venice Lido Beach Trail, inizia il countdown

VENEZIA - E’ iniziato il conto alla rovescia alla prima edizione del 1° Venice Lido Beach Trail , il nuovissimo ‘trail on the beach’ organizzato da Venicemarathon nella suggestiva ambientazione del Lido di Venezia , che si disputerà sulle distanze di 5K-11K oltre alla Family Run domenica 25 settembre , con partenza alle ore 10.30 dallo stabilimento balneare Blue Moon.

Sono già oltre 300 gli iscritti e restano meno di 200 pettorali disponibili. Ricordiamo infatti che l’evento sarà a numero chiuso e con un tetto massimo di 500 partecipanti. Una scelta dettata dalla qualità del servizio che gli organizzatori vogliono offrire a tutti gli iscritti, ma anche dal fatto che quest’anno la manifestazione rappresenterà una sorta di ‘test event’ per un progetto più articolato di promozione sportivo-turistica del territorio al quale gli organizzatori stanno lavorando per il futuro. Le iscrizioni online sono aperte e tutti i dettagli e le informazioni utili disponibili sul sito ufficiale www.venicelidobeachtrail.it.

La quota d’iscrizione è unica per entrambe le distanze (5K e 11K) e comprende il pacco gara con la canotta ufficiale targata Compressport color giallo fluo e in materiale tecnico e traspirante, pettorale e chip di cronometraggio, assistenza medica, ristoro lungo il percorso e ristoro finale, deposito borse, spogliatoio alla partenza e all'arrivo, servizi igienici alla partenza e all'arrivo, docce all'arrivo, medaglia di partecipazione, diploma finale, Pasta Party, biglietto per trasporto bicicletta in Ferry Boat e deposito bicicletta e omaggi degli sponsor. La Family Run sarà invece gratuita.

Il quartier generale della manifestazione, grazie alla collaborazione con il Comune di Venezia e Venezia Spiagge, sarà la nuova area rinnovata dello stabilimento balneare Blue Moon, che ospiterà partenza, arrivo, e il Lido Beach Village con tutti i servizi pre e post gara. Al termine della manifestazione è previsto anche il Pasta Party per tutti i concorrenti che potranno così prolungare la giornata di mare, sole e relax.

La gara partirà alle ore 10.30 dal Blue Moon e i percorsi saranno immersi nella natura, con primi chilometri che si svilupperanno proprio sulla sabbia. Il tracciato si addentrerà poi nella pineta e i concorrenti che opteranno per la distanza più lunga si spingeranno sulla spettacolare diga fino al faro di San Nicolò. Lungo il ritorno, gli atleti correranno tra le dune immerse nella vegetazione e si dirigeranno verso il Blue Moon lungo il litorale. La Family Run si svilupperà invece lungo un tracciato di circa 2 chilometri interamente sulla spiaggia. Sarà l’occasione per far divertire famiglie, bambini e accompagnatori, in un’atmosfera davvero unica e allegra.