Pietro Riva e Sofiia Yaremchuk i campioni italiani 10k su strada

Al traguardo chiude in 28:08 per aggiudicarsi il duello con il senese Yohanes Chiappinelli (Carabinieri, 28:19), insieme al quale condivide il primato italiano di 27:50, poi è terzo il 22enne pugliese Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 28:44) e sesto invece il campione uscente Iliass Aouani (Fiamme Azzurre, 29:10).

Tra le donne l’atleta dell’Esercito ripete il successo di un anno fa con 28:08, a soli due secondi dal record personale. Finiscono alle sue spalle la vicentina Rebecca Lonedo (Fiamme Oro, 32:56), per salire di un gradino rispetto alla scorsa edizione, e la 21enne piemontese Giovanna Selva (Sport Project Vco, 33:35) che festeggia il titolo under 23. Al maschile il tricolore promesse va di nuovo al romano Francesco Guerra (Gp Alpi Apuane, quarto assoluto in 29:00) sul percorso di 2,5 km lungo il perimetro delle mura medievali che custodiscono il cuore storico della città trevigiana, sotto gli occhi del presidente FIDAL Stefano Mei. Tra gli juniores vincono Stefano Cecere (Atl. Amatori Cisternino, 30:08) e Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan, 35:19), nelle gare allievi Gabriele Laurenti (Atl. Pinerolo, 32:36) e Giulia Bernini (Toscana Atl. Empoli Nissan), 21:07 sulla distanza dei 6 chilometri.

UOMINI - Pietro Riva (Fiamme Oro), uno dei protagonisti azzurri degli Europei di Monaco di Baviera con il suo quinto posto nei 10.000 metri, ha vinto la sfida con Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) che non ha partecipato alla rassegna continentale, ma il 25 agosto ad Arezzo, correndo in 27:50, ha affiancato il cuneese nell’albo delle migliori prestazioni italiane. Il record, questa volta, non ha tremato. Ma la sfida tra i due azzurri, con gli africani a recitare per una volta da comprimari, è stata vibrante. Ed è proseguita sino all’ultimo giro, quando Riva ha progressivamente allungato, staccando Chiappinelli e concludendo a braccia alzate sul traguardo di piazza Giorgione. “Chiudo in bellezza una stagione che mi ha offerto la grande gioia dei Campionati Europei. So che devo migliorare - le parole del neocampione italiano, che sta crescendo sotto la guida tecnica di Stefano Baldini - in particolare nei finali di gara, me lo dicono in tanti. Ma devo dire che su strada mi diverto anche un pochino in più rispetto alla pista. Il mio futuro sarà lì”. Riva ha chiuso in 28:08, davanti a Chiappinelli (28:19), con il terzo posto tra gli italiani per Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 28:44), non ancora 23enne di Andria.

Quarto a livello assoluto Francesco Guerra (Gp Parco Alpi Apuane, 29:00) che si è aggiudicato, come nel 2021, il titolo promesse. Alle sue spalle Giuseppe Gerratana (Aeronautica, 29:03) e il campione uscente Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), sesto in 29:10 tre settimane dopo aver corso la maratona alla rassegna continentale. Sul podio di categoria under 23 anche Abderrazzak Gasmi (Toscana Atl. Futura) in 29:21 e Zouhir Sahran (Milone Siracusa, 29:42). Maglia tricolore juniores per Stefano Cecere (Atl. Amatori Cisternino Ecolservizi, 30:08), brindisino di Ostuni che stacca Stefano Benzoni (Atl. Valle Brembana, 30:45) e Andrea Ribatti (All Tri Sports, 30:59) nell’evento organizzato da Gruppo Atletica Vedelago e Us Atletica Quinto Mastella.