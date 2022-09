Il team ‘Senza Paura’ fa il bis alla Resia Rosolina Relay

Il team ‘Senza Paura’ proveniente da Roma fa il bis e si conferma campionissimo della terza edizione della ‘ Resia Rosolina Relay – Along Adige River’ , la staffetta che segue tutto il corso dell’Adige, dalla fonte alla foce, ovvero da Curon-Resia in alta Val Venosta fino al mar Adriatico. Sono stati 26 i team al traguardo.

Staffetta con squadre da 10 elementi, i ‘Senza Paura’ ci hanno impiegato 30h57’20 ”, una media di 4’16” per completare i 433km del tragitto e nel totale a conti fatti un’ora in meno rispetto all’anno scorso. Podio completato da Reschenseelaufteam (Resia, Ita) con 31h 21’28” e Vicenza Marathon Uan con 31h 22’55”.

A tracciare un bilancio è Giuseppina ‘Peppa’ Randazzo, tra le protagoniste al femminile del gruppo vincente: “La Resia Rosolina giunta alla sua terza edizione si conferma un format dove organizzazione e logistica sono fondamentali, dove tutto può succedere e si può ribaltare fino all’ultimo minuto, dove oltre a correre bisogna lottare con il sonno, gli spostamenti rapidi e spesso notturni, gli spazi piccoli e dove il supporto dei tuoi compagni e lo spirito di squadra è assolutamente determinante. E proprio per la logistica il ringraziamento primario va ai capitani Vincenzo Mariano Russo e Andrea Di Somma. Questi i miei compagni di squadra il giovane promettente Gabriele Carraroli, Roberto Del Negro, Raffaele Mastrolorenzo, Tommaso De Marchis, Andrea ‘Gighen’ Di Cocco, Ludovica Baciucchi, Dorotea Lo Cascio e dalle ultrarunners Serena Natolini e Sara Trevisan. Grazie al supporto con bici della grandissima Federica Gallo, instancabile, lungo l’intero percorso. La Resia Rosolina come ogni anno si conferma una esperienza di vita oltre che di sport, una grande soddisfazione, un percorso emozionante soprattutto la notte, una avventura che nonostante la stanchezza abbiamo sempre voglia di intraprendere! Se torneremo? come dire di no?”