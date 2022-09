Andrew Howe e il Sindaco Dipiazza lanciano la 6^ Corsa dei Castelli di Trieste

TRIESTE – Testimonial della 6^ Corsa dei Castelli di Trieste l’azzurro Andrew Howe, primatista italiano di salto in lungo, oro europeo e argento mondiale nel 2007: “Me l’avevano detto, ma Trieste è davvero splendida, non c’ero mai stato, una prima occasione per vederla, non vedo l’ora di tornarci il 15 e 16 ottobre in occasione della Corsa dei Castelli. Muoversi, camminare, correre, uscire e fare una passeggiata dal Castello di Miramare fino in centro, fare sport con la propria famiglia, stare all’aria aperta, divertirsi insieme, pensare al benessere e rilassarsi. A tutto questo serve esserci, per sé stessi e per regalare un sorriso a Trieste”.

E’ stata presentata oggi mercoledì 14 settembre presso il Salotto Azzurro del Municipio di Trieste la 6^ Corsa dei Castelli, manifestazione in programma domenica 16 ottobre, nata da un’idea dell’ Assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi e organizzata da ASD Promorun , in collaborazione con il comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia.

LE GARE - La 6^ edizione della Corsa dei Castelli è una gara di 10 km su strada, inserita in calendario nazionale Fidal, che si sviluppa su un percorso omologato costituito da un giro unico. Si parte dal Castello di Miramare, affacciato a spiovente sul Golfo di Trieste ed immerso in un parco caratterizzato da una straordinaria varietà di piante provenienti da tutto il mondo e si va attraverso un percorso molto filante dove gli atleti avranno il contatto visivo con il blu dell’Adriatico. Il tracciato corre lungo Viale Miramare prima di rivolgere lo sguardo alla strabiliante Piazza Unità. Testa, gambe e cuore per affrontare le ultime centinaia di metri con un’elevata pendenza che gli è valsa l’appellativo de “Il Muro”, per poi tagliare il traguardo nel Castello di San Giusto, antica fortezza edificata sul Colle del patrono della città. Un percorso che permette di correre nella storia di una città che è stata teatro di innumerevoli culture.

Con oltre 250 atleti, si può certamente affermare che la prima edizione della “Non Competitiva Ten” a ottobre 2021 è stato un grande successo, tale da riproporla, sullo stesso percorso della manifestazione principale. Gli atleti potranno correre e divertirsi senza necessità di tesseramento e certificato medico agonistico.

Riflettori accesi sulla Family Run 8 km il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico. Una occasione per gustare le bellezze della città e allo stesso tempo rinnovare l’obiettivo di solidarietà nei confronti dell’Ospedale Burlo Garofolo.

Presente il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza: “Mi fa molto piacere presenziare a questo evento sportivo, Trieste è una città divertente e brillante grazie a questi eventi come La Corsa dei Castelli. Arriva così esternamente una immagine straordinaria della città ed è tutto vero, siamo tra i primi come qualità della vita. Corsa dei Castelli giunge al sesto anno, cresce sempre più, i miei più sinceri complimenti agli organizzatori di PromoRun e un forte ringraziamento”.

Questo il pensiero dell’Assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo di Trieste Giorgio Rossi – “Sono sempre molto felice quando si avvicina la Corsa dei Castelli, manifestazione che sento un po’ come una mia figlia che ho visto crescere negli anni. Avere questa gara in città significa poter vedere dal vivo lo spettacolo che regalano atleti di altissimo livello, come il campione olimpico Ezekiel Kemboi, che ha fatto da apripista scrivendo il primo nome dell’albo d’oro e l’altra stella olimpica Hagos Gebrhiwet, il più veloce su questo percorso. Quest’anno il carattere dell’evento è ancora più internazionale grazie al “1st International Road Race Running Match”, un quadrangolare che vede coinvolte Austria, Croazia e Slovenia e a cui Trieste ha l’onore di dare il via. Sono certo che questa nuova direzione farà crescere l’evento e vi saranno ricadute sul turismo. In bocca al lupo a tutti, istituzioni, atleti ed organizzatori. Ad maiora semper.”

Con Sindaco Dipiazza e Assessore Rossi ci sono i vertici di ASD Promorun, così la Presidente Silvia Gianardi: “Guardando indietro, noi di Promorun siamo emozionatissimi nel realizzare quanto la Corsa dei Castelli sia cresciuta negli anni. Quest’anno abbiamo tante novità, la nascita di un circuito che coinvolge le città di Udine, Palmanova e Verona, e del quadrangolare “1st International Road Race Running Match” di respiro internazionale. A questi nuovi progetti abbiamo affiancato le collaborazioni storiche con la Fondazione CRTrieste, il cui contributo rende possibile la partecipazione di tutti i ragazzi in età scolare, e il programma di tutela dell’ambiente e il cammino di solidarietà nei confronti dell’Ospedale Burlo Garofolo, nato lo scorso anno e il cui successo ci ha spinti a riproporre. Per mantenere alto il prestigio della manifestazione, anche per quest’edizione avremo atleti di grosso calibro che tenteranno di polverizzare il primato di gara. Grazie a quanti hanno collaborato e continuano a farlo, non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti nelle splendidi cornici del Castello di Miramare, in partenza, e del Castello di San Giusto, all’arrivo.”

LA STORIA – C’è commozione nel ricordare la prima edizione dell’autunno 2017, 300 partecipanti e un livello tecnico subito altissimo grazie al keniano Ezekiel Kemboi, un atleta straordinario capace di vincere due medaglie d’oro olimpiche e ben quattro campionati mondiali.

L’anno successivo sono stati l’azzurro Ahmed El Mazoury (Atletica Casone Noceto) e la pugliese trapiantata a Trieste Teresa Montrone (Alteratletica) a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro, sebbene l’edizione venga ricordata soprattutto perché tutti i triestini siano diventati protagonisti dell’evento grazie all’introduzione della Family Run.

La terza edizione del 2019 ha visto segnare il primato di Sammy Kipngetich (Atl. Saluzzo) in un velocissimo 29'59" e dell’azzurra Joyce Mattagliano (Esercito) in 37'36" ma a catturare l’attenzione è stato il record di partecipanti, oltre 2.500 presenze. Nel 2020, anno del Covid19, Asd Promorun è stata bravissima a organizzare l’evento in piena sicurezza sanitaria, con un numero chiuso e limitato a soli 400 iscritti con il solo fine di dare un segnale che bisognava andare avanti. Gradino più alto del podio per Hagos Gebrhiwet in 29’49” e nuovo record del percorso. Lo scorso anno la vittoria è andata al keniano Peter Njeru Mwaniki in 29’57” e Teresa Montrone (Alteratletica) ma più significativa è stata la nascita della Non Competitiva Ten, manifestazione non competitiva sullo stesso percorso della gara ufficiale, oltre che della collaborazione con l’Ospedale Burlo Garofolo.

QUEST’ANNO - Siamo arrivati al 2022, al via della manifestazione la stella ugandese Oscar Chelimo che potrebbe far segnare il nuovo primato del percorso, essendo capace di 28’06” sulla distanza, primato conseguito proprio in Italia. Chelimo ha un palmarès nel quale, tra le altre, brillano due medaglie di bronzo, una ai Campionati del Mondo di Cross U20 e lo scorso luglio ai mondiali di atletica a Eugene nei 5000m.