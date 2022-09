1° Venice Lido Beach Trail, una prima edizione già di successo! Tutte le info

LIDO DI VENEZIA - Domenica 25 settembre il Lido di Venezia terrà a battesimo la prima edizione del Venice Lido Beach Trail, il nuovo e suggestivo ‘trail on the beach’ promosso dal Comune di Venezia e organizzato da Venicemarathon in collaborazione con Venezia Spiagge, che si disputerà sulle distanze di 5 e 11 chilometri , ma aperto anche a bambini e famiglie che potranno partecipare alla Alì Family Run di circa 2K.

Le iscrizioni al trail sono chiuse già da qualche giorno per sold-out dei 500 pettorali, ‘bruciati’ in soli due mesi. Molto positiva quindi la risposta di tanti runner e appassionati che non si sono lasciati sfuggire questa nuova manifestazione di fine estate, con i suoi percorsi immersi nella natura che sapranno regalare scorci paesaggistici unici.

BEACH - Il Blue Moon ospiterà le partenze, sia del trail che della Alì Family Run, previste alle ore 10.30, gli arrivi e il Lido Beach Village con tutti i servizi pre e post gara come bagni, docce e deposito borse. Al termine della manifestazione è previsto anche il Pasta Party, gratuito per gli iscritti mentre gli accompagnatori potranno acquistare il coupon al momento dell’iscrizione dell’atleta accompagnato. Tutti i concorrenti potranno inoltre prolungare la giornata di mare, sole e relax, usufruendo anche del pacchetto ‘Promo Beach’ comprensivo di ombrellone e lettini.

PERCORSO - Il percorso sarà piuttosto impegnativo, con i primi due chilometri che si svilupperanno tra spiaggia e dune sabbiose, prima di addentrarsi nella pineta, dove gli atleti dovranno correre lungo i sentieri segnalati, per non danneggiare il delicato ecosistema. Terminato il tratto di vegetazione, i concorrenti torneranno di nuovo sulla spiaggia, per poi imboccare la spettacolare diga che porta al faro di San Nicolò. A questo punto potranno scegliere di deviare per la 5K, oppure di proseguire per altri 3 chilometri lungo la diga, per poi fare un giro attorno al faro e ritornare sempre lungo la diga. All’altezza del faro sarà posizionato anche il ristoro di metà gara con acqua e il rilevamento cronometrico intermedio. Il percorso correrà poi di nuovo tra le dune e, nell’ultimo chilometro, sulla battigia fino al traguardo, situato proprio sul lungomare antistante il Lido Beach Village.

Il tracciato sarà ben segnalato da oltre 100 volontari che, oltre ad indicare la strada ai concorrenti, faranno anche rispettare alcune buone regole comportamentali come non correre sugli scogli, non uscire dai sentieri o gettare rifiuti in terra. Sarà inoltre presente anche il nucleo Protezione Civile del Lido.

RIANIMATORI - In gara ci sarà anche il “Bls-Run-Team…rianimatori in corsa”, ovvero un team di persone tra medici, infermieri e volontari, tutti titolari del certificato di formazione di Basic Life Support, ovvero capaci di effettuare le manovre di supporto delle funzioni vitali di base. Pur correndo normalmente la propria gara, questi operatori saranno sparsi lungo il percorso e nell'eventualità di un episodio di arresto cardiaco saranno immediatamente disponibili al soccorso.

PACCO GARA - Una volta tagliato il traguardo, gli atleti riceveranno la medaglia di partecipazione e troveranno il ristoro finale con acqua San Benedetto, biscotti Palmisano, integratori Pro Action e birra Bavaria. Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della gara competitiva di 5 e 11 chilometri.

Il pacco gara comprende la canotta ufficiale targata Compressport color giallo fluo e in materiale tecnico e traspirante, pettorale e chip di cronometraggio, assistenza medica, ristoro lungo il percorso e ristoro finale, medaglia di partecipazione, diploma finale, Pasta Party, biglietto per trasporto bicicletta in Ferry Boat e deposito bicicletta e omaggi degli sponsor. Anche i concorrenti della Alì Family Run riceveranno la t-shirt ufficiale e troveranno il ristoro finale al termine della corsa-camminata.

Lungo il percorso saranno presenti anche i fotografi di Phototoday che immortaleranno l’avventura degli atleti sia sul percorso che al traguardo.

Il Venice Lido Beach Trail rappresenta anche il primo degli appuntamenti di avvicinamento alla 36^ UYN Venicemarathon 42K-21K-10K del prossimo 23 ottobre.

Sono sponsor del 1^ Venice Lido Beach Trail: Venezia Spiagge, Compressport, Alì, Pro Action, San Benedetto, Bavaria, Palmisano, 1/6H Sport, Tronchetto Parking e Dole. Sono media partner dell’evento: Radio Bellla Monella, Radio PiterPan, Corriere dello Sport e Tuttosport. Il 1^ Venice Lido Beach Trail rientra nel programma ‘Citta in Festa’ del Comune di Venezia.