BMW Berlin Marathon da record. Tra le donne vince Tigist Assefa in 2h15'37"

BERLINO - Non solo il record del mondo di Eliud Kipchoge, oggi BMW Berlin Marathon entra nella storia dello sport anche con la gara femminile.

Protagonista è la semi sconosciuta atleta etiope Tigist Assefa che firma il record del percorso. E' partita da outsider con un primato personale tutto sommato modesto rispetto alla concorrenza. La sua miglior maratona l'aveva corsa in 2h34'01", mentre oggi sotto l'arrivo alla Porta di Brandeburgo ha fermato i cronometri in 2h15'37", tempo strepitoso, il terzo nella storia della maratona femminile, non lontano dal record del mondo di 2h14'04" della keniana Brigid Kosgei fatto a Chicago nell'ottobre 2019.

Questa la classifica femminile

Women

1 Tigist Assefa (ETH) 2:15:37

2 Rosemary Wanjiru (KEN) 2:18:00

3 Tigist Abayechew (ETH) 2:18:03

4 Workenesh Edesa (ETH) 2:18:51

5 Meseret Gola (ETH) 2:20:58

6 Keira D'Amato (USA) 2:21:48

7 Rika Kaseda (JPN) 2:21:55

8 Ayuko Suzuki (JPN) 2:22:02

9 Sayaka Sato (JPN) 2:22:13

10 Vibian Chepkirui (KEN) 2:22:21