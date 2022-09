Mytho Marathon, i favoriti

Al via i keniani Gilbert Kipleting Chumba, Simon Njeri e Micheal Saoli e l'atleta di casa Roberto Grazziotto. Per la MYTHO 10K RUN partecipazione con nomi di alto profilo come la slovena Neja Krsinar, Stefano La Rosa e Lionel Nihimbazwe direttamente dal Burundi. Iscrizioni aperte ancora per pochi giorni!