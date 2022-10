Arriva l’autunno, la stagione ideale per correre… con questi consigli

Chi ama correre trova sempre le ragioni per definire qualsiasi stagione quella perfetta per correre ma l’autunno è davvero speciale. Una stagione decisamente romantica, nei parchi e nei boschi si diffonde l’odore proprio dell’autunno, le foglie iniziano a cambiare di colore e a cadere, le notti diventano più buie più velocemente e l’aria è frizzantina, insomma ci sono almeno otto motivi per cui i prossimi tre mesi sono davvero i migliori per godersi una corsetta.