Percorso maratona Olimpiadi Parigi 2024, si va a Versailles, c’è tanta salita e partecipano anche gli amatori

PARIGI - Una maratona olimpica difficile, dura, ma davvero speciale. E pure doppia. Perché oltre ai circa 200 professionisti, tra uomini e donne, delle varie nazionali olimpiche impegnati a lottare per una storica medaglia d’oro con la gara maschile prevista sabato 10 agosto e quella femminile domenica 11 agosto . In parallelo vi sarà la mass race, la maratona olimpica aperta a ben 20mila runner sia il sabato che altri 20mila runner la domenica. Per gli amatori prevista oltre alla distanza di maratona anche una gara da 10km.

Svelato l’attesissimo percorso di Parigi 2024, che ha destato grande curiosità poiché impreziosito da una forte valenza storica per il territorio francese. Per dirla in breve i 42,195km prevedranno la partenza da Parigi per andare verso Versailles e fare ritorno , partenza davanti all’Hotel de Ville sulla sponda nord-est della Senna e finish-line all’Esplanade des Invalides sulla sponda opposta sud-ovest, a circa tre chilometri di distanza dalla partenza in linea d’aria. Sarà possibile vedere l’arrivo da una tribuna con capienza 7mila posti e un prezzo del biglietto di 24 euro.

IL PERCORSO – Da Parigi verso Versailles, rinomata reggia di Luigi XIV, Re Sole, strade differenti per l’andata e il ritorno e il passaggio in nove comunità: Parigi dove si transiterà davanti a luoghi iconici come Place Vendôme, il Louvre, Place de la Concorde e la Tour Eiffel, poi Boulogne-Billancourt, Sevres, Ville D’Avray, Versailles, Viroflay, Chaville, Meudon e Issy-Les-Moulineaux. Una maratona che non sarà probabilmente fonte di record, previsto un dislivello positivo di 438 metri negativo di 436 m. Il punto più basso sul livello del mare è rappresentato dai 27 a metri del chilometro 14,2 e quello più alto dai 183 metri del chilometro 20,3. La pendenza massima della strada sarà del 13,5% che a pensarci bene è davvero tanto ripida.

Questa la reazione di Eliud Kipchoge, fresco recordman mondiale a Berlin Marathon con 2h01’09”, che a Parigi 2024 vuole esserci e potrebbe vincere la sua terza medaglia d’oro olimpica: “Non vi sono dubbi, la maratona di Parigi 2024 avrà qualcosa di speciale. Correre in una cornice così impressionante, in un luogo così carico di storia sarà un’esperienza unica. Non potrei chiedere una gara migliore di questa”.

LA STORIA – ‘In memoria della Marcia delle donne 1789’, è questo in definitiva il titolo del percorso che è dunque ispirato dalla Marcia delle donne del 1789 rendendo così omaggio a coloro che hanno reso la Francia il paese dei diritti umani e che hanno difeso i valori dell’umanità e della libertà. Gli organizzatori hanno poi aggiunto durante la presentazione ufficiale: “Il percorso, con le sue fondamenta storiche, riflette anche il nostro costante desiderio di portare lo sport nel cuore della città, aggiungendo per due giorni le prestazioni sportive a un eccezionale patrimonio culturale e architettonico, e di allargare l’area dei Giochi olimpici a territori diversi”. Mentre questo è il commento di Anne Hidalgo, sindaca di Parigi: “Sarà un momento gioioso e festoso la maratona olimpica Parigi 2024, un momento straordinario nella storia. Dal municipio a Versailles, i corridori saranno celebrati e acclamati mentre seguiranno le orme delle donne che partirono il 5 ottobre 1789 per esprimere la loro rabbia al re Luigi XIV”.