Alla Torino City Marathon per (ri)fare la storia. E c’è Sara Brogiato

SARA BROGIATO - Sarà ancora l’ex azzurra Sara Brogiato la protagonista della serata che si terrà presso il ristorante M**bun di Torino, in via Rattazzi 4 lunedì 10 ottobre alle 19:00. Alla fine del primo incontro, svoltosi il 27 settembre scorso e che ha visto la partecipazione di numerosi runner, era rimasto un lungo elenco di argomenti, aneddoti e consigli ancora da sviscerare, raccontare e suggerire.

Team Marathon S.S.D. e Torino Road Runners ASD, organizzatori dell’iniziativa, hanno così deciso di aggiungere una data. E lunedì prossimo l’atleta di Moncalieri sarà in compagnia di Mattia Roppolo, osteopata e fisioterapista. Sarà quindi l’occasione, proprio in vista della Torino City Marathon, per parlare di prevenzione degli infortuni e strategie di allenamento parallele alla corsa, quali per esempio gli esercizi di propriocezione e in palestra. Chi interverrà potrà rivolgere domande ed esternare dubbi e, una volta conclusa la serata, potrà fermarsi a cena per continuare a chiacchierare di maratona, godendo anche di uno sconto.

TORINO CITY RUN: LA CORSA DELLA RICERCA - Team Marathon anche quest’anno è al fianco della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, schierati entrambi sulla linea di partenza per vincere nuove e quotidiane sfide. Fino al 7 ottobre 5 euro di ogni iscrizione alla Torino City Run saranno infatti devoluti alla Fondazione, che ha destinato e continua a destinare fondi e risorse all’Istituto di Candiolo-IRCCS per importanti progetti di ricerca pluriennali e multidisciplinari mirati a supportare lo sviluppo di nuove cure e interventi per le esigenze cliniche di pazienti affetti da diverse patologie tumorali.

Gli organizzatori della Torino City Marathon hanno inoltre deciso che, dall’8 ottobre, al cambio quota dell’iscrizione, doneranno alla Fondazione 8 euro per ciascun iscritto.



ISCRIZIONI: ATTENZIONE AL CAMBIO QUOTA - Per gli appassionati delle distanze brevi il consiglio è di… accelerare. Sarà infatti possibile iscriversi alla Torino City Run (10 km), sia competitiva sia ludico-motoria, al prezzo più favorevole (15,00 euro) fino a venerdì 7 ottobre.

Le iscrizioni sia alla Torino City Run sia alla Torino City Marathon possono essere effettuate online sul sito dell’evento: www.torinocitymarathon.it