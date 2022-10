Arriva l’autunno, 9 consigli per correre in sicurezza

Con il diminuire delle ore di luce giornaliere non sempre è possibile andare a correre in orari sicuri Che sia al buio della sera o nella scarsa luce del mattino è importante seguire poche semplici regole per continuare a correre in sicurezza

1 – Evita di ascoltare la musica ad alto volume: se è vero che si tratta di un ottimo stimolo per mantenere il ritmo e non annoiarsi, la musica può distrarti da eventuali pericoli, in particolar modo se corri in condizioni di scarsa. Meglio usare cuffie a conduzione ossea e tenere il volume piuttosto basso.

2 – Indossa abiti chiari e cata-rifrangenti: è importante fare in modo da essere visti, per questo il consiglio è quello di indossare abiti chiari e con inserti cata-rifrangenti in ogni lato.

3 – Luci: se corri al mattino presto o a tarda notte è meglio farlo con una torcia.

4 - Corri con un amico o un gruppo: è più sicuro correre in gruppo, non sarai l’unico a prestare attenzione ad eventuali pericoli e beneficerai della forza del gruppo.

5 – Avvisa amici o familiari: se devi uscire a correre da solo è bene che qualcuno sappia dove stai andando e quanto tempo intendi restare fuori.

6 – Porta con te il telefono: puoi portarlo in tantissimi modi e proteggerlo anche dalla pioggia, se devi uscire da solo, avere il telefono è certamente una buona idea.

7 – Scegli la direzione giusta: devi sempre poter prevenire eventuali problemi, meglio se riesci a guardare le auto e quindi puoi correre in direzione contraria al senso di marcia.

8 - Percorso ben illuminato: anche con le dovute attenzioni, è sempre importante che il percorso sia ben illuminato.

9 – Cambia abitudini: i rischi non sono solo legati al traffico veicolare ma anche ad eventuali malintenzionati. Specialmente se sei costretto ad uscire da solo, variare le tue abitudini può limitare questo problema.