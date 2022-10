Roma Urbs Mundi: tremila partecipanti, vincono Yassin Bouih e Sveva Fascetti

Nella splendida cornice del Circo Massimo, questa mattina sono stati 3000 gli atleti che hanno preso parte alla Roma Urbs Mundi, la prima 15 km omologata in Italia. Oltre 500 i non competitivi presenti alla passeggiata organizzata con il Policlinico Gemelli, la Longevity Run.

La bellezza dei monumenti, delle vie e delle piazze più suggestive della capitale, hanno fatto da scenario ad un evento destinato a crescere e a diventare uno dei più amati e partecipati della Capitale.

A dare lo start Alessandro Onorato, l’assessore allo Sport Moda Turismo Grandi Eventi di Roma Capitale: “Siamo felici che per la prima volta in Italia venga ufficialmente riconosciuto il percorso di gara sulla distanza dei 15 km e che questo avvenga proprio a Roma in un tracciato che si snoda tra le bellezze storiche della città. Con piacere abbiamo concesso agli organizzatori l’utilizzo di una location unica al mondo, vista la finalità di questo appuntamento volto a promuovere il tema della salute e della prevenzione. Vogliamo che Roma sia sempre di più teatro di eventi come questo che ci aiutano e veicolare un messaggio importante: lo sport è vita, benessere, socialità e divertimento”.

Prima società per numero di arrivati gli organizzatori dei Bancari Romani, seguiti da LBM sport e da Podistica Solidarietà.

ROMA CONCORRE PER LA LEGALITÀ - Oltre 200 invece i partecipanti a Roma Concorre per la Legalità, il trofeo organizzato con la Guardia di Finanza e la CNA di Roma per lanciare un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica.

Così il Generale Virgilio Pomponi, Comandante regionale del Lazio: “Ci sentiamo portatori del valore della legalità economica, comune a tutti i cittadini. Lo sport è un veicolo fenomenale per spiegare questi valori. Abbiamo coinvolto Confindustria, i contribuenti, l’ordine dei commercialisti, degli avvocati, tutti i professionisti che insieme a noi correranno per ricordare l’articolo 53 della Costituzione “tutti devono concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.

IL LONGEVITY VILLAGE - Nella giornata di ieri al Circo Massimo, migliaia le persone che si sono sottoposte ai controlli messi a punto dal Professor Landi, Primario di Geriatria del Policlinico Gemelli. Con loro anche la Carovana della Prevenzione della Komen Italia Onlus, che ha eseguito ecografie e mammografie.

Così Francesco Landi: “Per uscire dall’Ospedale e portare sul territorio il nostro obiettivo di ricerca della Longevità cosa c’è di meglio del centro storico e del Circo Massimo! Tutti hanno potuto accedere alla prevenzione, quest’anno anche insieme al gruppo Komen specializzato nella prevenzione dei tumori del seno. L’idea è quella di fare dello sport un veicolo di salute, diritto di tutti noi. II Policlinico Gemelli c’è, la mia squadra c’è e ne sono particolarmente orgoglioso. Spero questo sia un ulteriore inizio e di poter andare avanti insieme”