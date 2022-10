Svelati i Top Runner della 36^ UYN Venicemarathon, record gara in pericolo

Nel 2021 ci fu gloria per l'Italia grazie al succeso di Sofiia Yaremchuk che al debutto in maratona vinse la Venicemarathon in 2h29'12", l'Italia ha scoperto così di avere nel suo arco una nuova freccia vincente. Yaremchuk, origini ucraine, vive da qualche anno in Italia e ha la nazionalità italiana, tra pochi mesi potrà anche vestire eventualmente anche la maglia azzurra.

Tra gli uomini vinse il keniano Anderson Seroi in 2h12'21", ultimo successo italiano che risale al 2017 quando Eyob Faniel vinse in 2h12'16".

Per il 2022, come annunciato dal vice presidente di Venicemarathon Stefano Fornasier, è stata costruita una gara élite di alto livello, con l'obiettivo di abbassare il record della maratona sia in campo maschile (2h08'13") che in quello femminile (2h23'37").

UOMINI - Tra gli uomini, l’Etiopia è il paese che schiera il più alto numero di ‘top athletes’, guidati da Regasa Mindaye Bejiga, terzo alla Maratona di Siviglia nel 2020 con il personale di 2h06’24”, Kibrom Desta Habtu (02h07’05”) fatto registrare lo scorso anno alla Maratona di Barcellona, Lemi Dumecha Beyi vincitore nel 2020 della Maratona di Castellon (Esp) in 2h07’43”, Abe Gashahun Tilahun (02h09’25” – Maratona di Barcellona 2021), Werkunesh Seyoum Aboye (02h09’25” - Maratona di Roma 2017), Gizachew Hailu Negasa (02h09’26” – Maratona di Barcellona 2019), Sahlesilassie Nigussie Bekele, vincitore della Maratona di Stoccolma nel 2019 in 2h10’10” e, nello stesso anno, anche di quella di Firenze. Completano il cast maschile, il vincitore quest’anno della mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo, il marocchino Outalha Mouhcine, il connazionale Abdellah Tagharrafet (02h08’48” – Maratona di Daegu ‘22) e l’ugandese Mutai Munyo Solomon, bronzo di maratona ai Mondiale di Pechino nel 2015 e che detiene un personale di 02h08’25” fatto registrare alla Maratona di Vienna nel 2019 dove arrivò terzo. Dal Kenya arrivano John Kiprono Langat (02h07’11” – Eindhoven 2019), Richard Kiprop Mengich (02h08’46” – Parigi 2017) e Emmanuel Rutto Naibei (02h08’27” – Guangzhou, 2019). Da segnalare anche Robert Kipchirchir Mwei, al debutto sulla distanza ma che vanta sulla mezza maratona un personale di 01:00:21.

DONNE - Tra le donne, da evidenziare le keniane Rebecca Kangogo Chesire, seconda alla Maratona di Vienna lo scorso anno in 2h24’25”, Lucy Mugambi Karimi, terza alla Maratona di Ginevra, sempre nel 2021, in 2h24’24” e Maurine Jelagat Kipchumba, al debutto in maratona ma che vanta un personale di 1h11’55”. Occhi puntati anche sull’etiope Amane Gobena Gemeda, che ha come miglior crono il tempo di 2h21’51” ottenuto alla maratona di Tokyo nel 2016.

Gli altri componenti del cast verranno presentati all’Exposport Venicemarathon Village sabato 22 ottobre alle ore 11.30.