36^ UYN Venicemarathon, vince l’ugandese Munyo Solomon Mutai con record percorso

VENEZIA – Uno splendido sole in terra veneziana ha accompagnato migliaia di runner partiti da Stra questa mattina alle 9.43. A vincere la UYN Venicemarathon è stato l’ugandese Munyo Solomon Mutai in 2h 08’10”. Un crono che vale sia come primato personale (aveva 2h08’25”) ma soprattutto come record del percorso. Battuto il precedente primato di 2h08’13”, solo 3 secondi ma di sicuro un grande tempo e un bel segnale per la maratona veneziana.

Il gruppo di testa era passato al 10km in 30’04”, mezza maratona in 1h03’56” e ai 30km in 1h31’08”.

Gara femminile che ha visto il successo di Lucy Karimi in 2h28’12”, nazionalità keniana.

I passaggi della gara femminile hanno registrato i seguenti tempi: 10k in 34’44”, 21,097km metà gara in 1h13’11” e 30km in 1h45’15”.