Dove correre a novembre. C’è anche il Campionato Italiano di Maratona

Tornano gli eventi autunnali che permettono ai runner di vivere non solo lo sport ma anche un weekend nelle bellissime città italiane.



DOMENICA 6 NOVEMBRE – Ben sette mezze maratone e due maratone, c’è solo l’imbarazzo della scelta per l’Italia che corre. Chi ha voglia di fare un tuffo tra il blu del Tirreno e antichi templi può scegliere Paestum (Sa) dove andranno in scena sia la mezza che la maratona. La regina va in scena in contemporanea nella città magica con qualche novità sia nel team organizzatore che nel nome della gara, Torino City Run, oltre che nel percorso. Ad un tiro di schioppo la bellissima, velocissima e panoramicissima Lago Maggiore Marathon, anche qui si potrà scegliere di correre anche la mezza maratona che termina nella graziosa città di Stresa. Pioggia di mezze maratone, a Padenghe, sulla sponda bresciana del Garda, Portogruaro (Ve), Pordenone e con la maratonina di San Biagio, nel trevigiano.