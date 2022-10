Il fondo lento con i consigli di Davide Daccò

Per poter programmare una gara, una tabella e di conseguenza gli allenamenti specifici, bisogna aver chiaro una cosa servono delle basi solide di resistenza aerobica e di forza muscolare. Lo possiamo paragonare alla costruzione di un palazzo, più grosse sono fondamenta e pilasti più piani si potranno costruire. Le fondamenta del runner consistono nel cosiddetto fondo lento.

Va corso ad una andatura giusta, agevole, non troppo piano e non troppo veloce , come unicità di misura prendiamo quella più semplice. Il ritmo giusto è correre e riuscire tranquillamente a parlare con il mio compagno di allenamento.

Per gli amanti della tecnologia oggi quasi tutti gli orologi da polso hanno incorporato il rilevamento dei battiti il cosiddetto cardio-frequenzimetro che tramite dei sensori o una fascia cardio monitora il battito del cuore.

In questo caso è buona cosa effettuare dei test da campo per avere un riferimento di base preciso tenendo conto che con il prosieguo della preparazione i valori dei battiti subiranno delle variazioni.



Il fondo lento oltre ad essere essenziale per la corsa viene usato anche come recupero attivo, spesso e volentieri una corsetta di 30’ dello stretching, qualche esercizio di mobilità e 4 allunghetti il recupero da affaticamento è assicurato.

Correre ad un ritmo giusto vi permetterà di differenziare le sedute di allenamento, la corsa di base dalle ripetute veloci alle ripetute a ritmo medio ed assimilare la loro efficacia al fine di migliorare la performance.

Buona corsa a tutti