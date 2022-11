In 2400 a La Corsa dei Santi a Roma, c'era anche Marcell Jacobs

ROMA - Sulle strade del centro storico della Capitale per solidarietà. Circa 2400 partecipanti a Roma nella 14esima edizione della “La Corsa dei Santi - sponsored by Melinda”, la 10 chilometri che intende dare un rilievo di festa popolare alla celebrazione di Ognissanti.

Dopo la partenza in via della Conciliazione, a ridosso di piazza San Pietro, la manifestazione ha avuto come scenario le meraviglie della Città Eterna per i runners provenienti da tutta Italia e dal resto del mondo. A sostenere l’iniziativa come testimonial, sulla linea di partenza, il campione olimpico dei 100 e della 4x100 metri Marcell Jacobs che ha dato il via alla gara: “È davvero straordinario per me prendere parte a questo evento - ha detto il fuoriclasse azzurro - e dare la mia testimonianza per progetti dedicati alla solidarietà. La giornata è talmente bella che ho quasi avuto la tentazione di partecipare anche io alla corsa, anche se di solito corro solo 100 metri e non 10 chilometri”. Presente anche Chiara Vingione, la 27enne cestista con sindrome di Down e campionessa mondiale con la Nazionale italiana di pallacanestro Fisdir, che è diventata la prima della storia a giocare con la squadra maschile.

Tra gli uomini sul gradino più alto del podio è salito il burundese Celestin Ndikumana (Atl. Sandro Calvesi, 28:57), arrivato in solitaria dopo aver condotto la corsa sempre in testa. Secondo posto per Nekagenet Crippa (Esercito, 29:24) che ha battuto allo sprint l’altro azzurro Ahmed Ouhda (Atl. Casone Noceto, 29:28), quarto Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro, 29:55) seguito da Federico Riva (Fiamme Gialle, 31:09).

“È stata una gara dura - le parole del vincitore - perché il percorso è bello ma difficile. Sono felice di aver conquistato il successo in questo meraviglioso scenario, è un ricordo che conserverò a lungo”.





Al femminile davanti a tutte la keniana Lucy Mawia Muli (Gs Lammari), capace di imporsi in 31:50 sulle burundesi Francine Niyomukunzi (Caivano Runners, 32:55) e Cavaline Nahimana (Atl. Libertas Unicusano Livorno, 34:03). Prima delle italiane Alessia Tuccitto (Gs Lammari), quinta in 35:07 dietro alla svizzera Camille Chenaux (34:14). Così la vincitrice: “Ho corso davvero bene, mi sentivo in forma e la gara lo ha confermato. Questa manifestazione mi è piaciuta molto e spero di partecipare anche il prossimo anno per difendere il successo”.

L’evento promosso da Missioni Don Bosco quest’anno ha lanciato l’invito a contribuire, tramite il numero solidale 45594, all’intervento “Il diamante più prezioso è l’istruzione” che stanno realizzando i salesiani della Repubblica democratica del Congo, con la costruzione in tempi rapidi di un edificio nella periferia della città mineraria di Tshikapa per dare la possibilità della frequenza scolastica a migliaia di ragazze e ragazzi estromessi di fatto dal sistema formativo nazionale.