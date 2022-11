I 5 consigli per correre domenica 6 novembre la Torino City Marathon

LA MARATONA – Con partenza alle 9:00 da Piazza Castello la Torino City Marathon presenta un percorso inedito, che è un affascinante viaggio nelle diverse identità di Torino: quella storica, con i suoi palazzi, i suoi viali regali e il Motovelodromo “Fausto Coppi”, che per la prima volta riapre le sue porte a una corsa podistica dopo essere stato teatro della partenza e dell’arrivo dei Campionati Italiani di maratona nel 1932; quella “verde”, con il lungo Po e il Parco del Valentino; quella più industriale, con il passaggio davanti allo stabilimento Fiat Mirafiori; e quella che lascia strada ad altri comuni come Candiolo, con l’IRCCS – Istituto Candiolo Centro Oncologico d’Eccellenza, Moncalieri, e Nichelino, con la Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Per poi tornare in Piazza Castello per godersi un arrivo sontuoso, dopo aver attraversato il cortile di Piazzetta Reale.



I 5 CONSIGLI DEL COACH – Il percorso della Torino City Marathon è lineare e molto veloce, ideale per quei maratoneti che vogliono migliorare il proprio personal best. Per centrare l’obiettivo, però, è necessario seguire una strategia ben precisa. Andrea De Giuseppe, che oltre a essere direttore tecnico di Torino Road Runners A.S.D. e allenatore di 4° livello CONI-FIDAL, è responsabile tecnico della Torino City Marathon, concentra questa strategia in 5 consigli:

1. «È fondamentale non farsi ingolosire dal primo tratto – quello verso il lungo Po – che presenta una leggera discesa, bisogna mantenere la calma e controllare la velocità, anche se le gambe fresche suggeriranno l’esatto contrario.»

2. «Alla fine del lungo fiume, si entrerà nel Parco del Valentino, che con i suoi saliscendi è sicuramente la parte più impegnativa, quella più muscolare. Il suggerimento è quello di continuare a dosare le forze e preparare la mente…»

3. «Usciti dalla città, infatti, lungo i viali piatti di Moncalieri e Nichelino, sarà fondamentale non annoiarsi. A Nichelino soprattutto si potrà contare su un tifo speciale da parte degli abitanti e di alcune bande musicali.»

4. «Mente concentrata anche lungo il successivo passaggio, quello che porterà davanti all’Istituto di Candiolo e alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per poi imboccare Corso Unione Sovietica e tornare verso il centro della città. Lì gli elementi visivi che spesso distraggono dalla fatica sono davvero pochi, importante quindi è viverla con tranquillità. Se si ha un compagno con cui gestire la gara, sicuramente sarà più semplice.»

5. «L’ultima parte, quella nuovamente in città, è impegnativa soprattutto perché si comincerà ad accusare la stanchezza. Ma nessuna preoccupazione: il centro storico e il pubblico spingeranno tutti i maratoneti verso il traguardo. Un traguardo spettacolare, da vivere in una delle piazze più belle d’Italia.»

TORINO CITY RUN – La Torino City Run ha un “sottotitolo” che racconta molto: è la corsa della ricerca. Team Marathon, infatti, anche quest’anno è al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro con iniziative pratiche e immediate, finalizzate a contribuire fattivamente alla lotta contro ogni forma tumorale. Fino al 7 ottobre 5 euro e dall’8 ottobre (data del cambio quota) fino alla chiusura delle iscrizioni 8 euro di ogni iscritto alla Torino City Run saranno devoluti alla Fondazione, che ha destinato e continua a destinare fondi e risorse all’Istituto di Candiolo-IRCCS per importanti progetti di ricerca pluriennali e multidisciplinari mirati a supportare lo sviluppo di nuove cure e interventi per le esigenze cliniche di pazienti affetti da diverse patologie tumorali.



In duplice veste – competitiva, a cui potranno partecipare i tesserati Fidal o in possesso di runcard, e ludico-motoria, aperta a tutti, ideale per chi vuole vivere la città in piena sicurezza (il percorso è interamente chiuso al traffico) – si svilupperà sul percorso iniziale della maratona (i primi 8 km) per poi rientrare verso il centro storico e il traguardo di Piazza Castello. Il via sarà dato alle 9:10, sempre da Piazza Castello.

ISCRIZIONI – Chiuse il 30 ottobre le iscrizioni online, sarà possibile iscriversi alla Torino City Marathon e alla Torino City Run venerdì 4, sabato 5 novembre e domenica 6 novembre (dalle 7:30 alle 8:30) presso il Torino City Marathon Village a Palazzo Carignano.



LE T-SHIRT UFFICIALI – Kappa firma la t-shirt tecnica ufficiale della Torino City Marathon e della Torino City Run. Ad animare lo sfondo a tinta unita è il monumento simbolo della città, la Mole Antonelliana, scelta da Team Marathon e Torino Road Runners quale logo dell’evento. Per la 42 km sono stati scelti i colori azzurro e giallo, per la 10 km bianco e fucsia.