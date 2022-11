Daniele Meucci e la sua miglior New York Marathon. Tutte le sue maratone

Daniele Meucci è ottavo in 2h13'29" nella 51esima edizione della maratona di New York, al termine di una gara sempre nei primi dieci. Al traguardo, l'ingegnere pisano perde una posizione proprio nelle ultime battute, raggiunto e superato dal campione uscente Albert Korir, che precede l'azzurro di soli due secondi. Alla terza volta della carriera nella 42 km della Grande Mela, il portacolori dell'Esercito trova il miglior piazzamento, dopo il decimo posto del 2013 e l'esperienza del 2018, quando arrivò 51esimo senza velleità agonistiche.



Un'ottima chiusura di stagione per Meucci, nel 2022 in cui ha finalmente sfondato il muro delle 2h10 a Siviglia in febbraio (2h09:25) prima di finire tredicesimo agli Europei di Monaco (2h14:22). La gara è vissuta sul clamoroso ritmo dettato dal brasiliano Daniel do Nascimento, che ha preso l'iniziativa nei primi chilometri arrivando a transitare a metà gara in un irreale (per le caratteristiche del percorso statunitense) in 1h01:22. Vittima di crampi al 33esimo chilometro, si è ritirato permettendo il sorpasso del logico favorito di oggi, il keniano Evans Chebet, primo al finish in 2h08:41 davanti all'etiope Shura Kitata (2h08:54) e all'olandese Abdi Nageeye (2h10:31).



Questi gli intermedi di Meucci: 5 km 15:31, 10 km 30:11, 15 km 45:26, 20 km 1:00:40 (nono), mezza maratona 1h04:03 (decimo), 25 km 1h16:23 (decimo), 30 km 1h31:41 (nono), ottavo alle venti miglia in 1h38:38, 35 km 1h48:02 (settimo), 40 km settimo 2h05:43.



Gara donne di pari e grande bellezza, vinta all'esordio sulla distanza dalla 27enne keniana Sharon Lokedi in 2h23:23. L'africana ha dato vita nell'ultimo quarto di gara a un gran finale in coppia con l'israeliana bronzo mondiale Lonah Salpeter, seconda al traguardo in 2h23:30. Assieme hanno recuperato il parziale distacco accumulato a due terzi di gara, riprendendo il terzetto composto da Hellen Obiri, Gotytom Gebreselassie e Violah Cheptoo Lagat. Superato il trio leader, la Lokedi ha avuto la meglio anche sulla Salpeter. Terza la campionessa del mondo Gotytom Gebreselassie in 2h23:39, quarta l'eterna Edna Kiplagat in 2h24:16, quinta la Cheptoo in 2h25:44, sesta l'altra debuttante sui 42 km, l'osservata speciale Hellen Obiri, in 2h25:49.



Nelle gare riservate alle categorie wheelchair, quinto trionfo a New York dell'elvetico Marcel Hug con il record del percorso stracciato in 1h25:26 (sei minuti in meno rispetto alla scorsa edizione e quasi quattro minuti sotto il record precedente di 1h29:22). Hug vince anche la classifica generale circuito delle Majors, rispettando le previsioni. Secondo classificato, ancora sul podio dopo due successi e un terzo posto nelle precedenti edizioni, lo statunitese Daniel Romanchuk in 1h27:38, terzo l'olandese Jetze Plat in 1h31:28. Tra le donne irresistibile la statunitense Susannah Scaroni, già prima a Chicago e seconda a Londra in ottobre, che vince la gara odierna nel tempo-record di 1h42:43 e si aggiudica anche la classifica generale delle Majors. Seconda l'altra favorita, la svizzera tre volte vincitrice a New York Manuela Schar in 1h45:11, terza l'australiana campionessa uscente e oro paralimpico Madison de Rozario in 1h45:24.



Le maratone di Daniele Meucci



21.03.2010 Roma 2h13:49 (11)

03.11.2013 New York 2h12:03 (10)

17.08.2014 Zurigo 2h11:08 (1)

01.03.2015 Otsu 2h11:10 (2)

22.08.2015 Pechino 2h14:54 (8)

01.11.2015 New York (rit.)

21.08.2016 Rio de Janeiro (rit.)

30.04.2017 Rimini 2h16:06 (1)

06.08.2017 Londra 2h10:56 (6)

04.03.2018 Otsu 2h10:45 (6)

04.11.2018 New York 2h29:38 (51)

07.04.2019 Roma (rit.)

28.04.2019 Amburgo 2h12:00 (15)

05.10.2019 Doha (rit.)

27.10.2019 Francoforte 2h10:52 (8)

04.10.2020 Londra (rit.)

07.11.2021 Barcellona 2h10:03 (12)

20.02.2022 Siviglia 2h09:25 (16)

15.06.2022 Monaco 2h14:22 (13)

06.11.2022 New York 2h13.29 (8)