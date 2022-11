L’allegria e il sorriso di Sara Vargetto tra i Pacer della 21^ HOKA Verona Marathon

VERONA – Allegria e ritmo, costanza, determinazione, supporto, sono queste alcune delle caratteristiche dei “Pacers gli Originali” che domenica 20 novembre accompagneranno al traguardo gli atleti di 21^ HOKA Verona Marathon e Zero Wind Cangrande Half Marathon . L’evento è organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd e include anche la Avesani Last 10 km , sia in versione competitiva che non competitiva.

I TEMPI – Oltre 7mila i runner a caccia di emozioni, di condivisione e del traguardo, un obiettivo per il quale Verona Marathon mette a supporto degli atleti i “Volontari del sorriso”, i pacer del gruppo “Gli Originali”. Runner come tanti ma con quella generosità che li spinge a condividere la fatica in allegria, con un solo grande obiettivo, raggiungere il traguardo in un tempo prefissato mantenendo un passo costante con una coda di runner entusiasti.

Canotta gialla e “penna” rossa, saranno più di 50 i pacer in pista. Per gli atleti iscritti alla Zero Wind Cangrande Half Marathon disponibili con intervalli di 5’ a partire da 1h30’00” fino alle 2h07’, poi ancora per arrivare al traguardo di 2h15’ e 2h30’, 2h45’ e 3h00’. Ricchissimo il gruppo di canotte gialle impegnate nella 21^ HOKA Verona Marathon, con intervalli di 10’ a partire da 3h00’00” fino a 4h00’00” per proseguire con 4h15’, 4h30’, 5h00’ e concludere con 5h30’00” e 6h00’00”.

SARA&PAOLO VARGETTO - Ci sarà una coppia di pacer speciali: papà Paolo Vargetto con sua figlia Sara, un’adolescente come tante, ma con una verve straordinaria per quella incontenibile voglia di vivere che sprigiona da tutti i pori. Sara è affetta da artrite idiopatica giovanile, una malattia infiammatoria che comporta degenerazione delle articolazioni e che compare in età precoce, alternando fasi di recrudescenza e di remissione, e che la obbliga ad utilizzare in parte una carrozzina. La vita di Sara si svolge sul piano della normalità, quella di un’adolescente che va a scuola, fa sport ed esce con gli amici, ma anche in una sfera speciale, fatta della lotta contro la malattia, a suon di allenamenti tra palestra, nuoto, pallacanestro e, da un po’ di tempo, corsa.

Proprio la corsa è una passione che condivide con il padre Paolo con il quale è in piena sintonia tanto da fare insieme i pacer delle 2 ore per Zero Wind Cangrande Half Marathon. Sara&Paolo non sono nuovi sulle strade di Verona, nel giugno 2021 hanno corso la Giulietta&Romeo Half Marathon, e neppure alla veste di pacer, ruolo che hanno già ricoperto a Run Rome The Marathon 2022 accompagnando i runner al traguardo delle 4h10’.

ISCRIZIONI APERTE – Le iscrizioni sono aperte sul sito, attenzione al cambio tariffa a slot di pettorali. Clicca QUI per iscriverti. Sono aperte le iscrizioni a Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run del 12 febbraio 2023, CLICCA QUI. Fino al 13 novembre o per un numero massimo di 100 iscrizioni per ciascun pacchetto è attiva la promo speciale Run to Verona per iscrizione combinata a 21^ HOKA Verona Marathon e 16^ Giulietta&Romeo HM oppure 8^ Zero Wind Cangrande HM e 16^ Giulietta&Romeo HM.

La manifestazione del 20 Novembre affianca il progetto solidale Roadrunnerheart con l’intento di acquistare almeno due protesi, obiettivo che sarà raggiunto attraverso le libere donazioni che potranno avvenire durante l’iscrizione attraverso il portale Enternow o tramite IBAN, presente sul sito di Roadrunnerheart indicando nella causale Verona Marathon CLICCA QUI.