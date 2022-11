Che festa al Pincio con i Get Ready di Run Rome The Marathon. Le foto

ROMA - Start. Partiti. Si va. Ogni maratona inizia sempre con un primo, semplicissimo, passo. Domenica 20 novembre alla Terrazza del Pincio di passi ne sono stati fatti a migliaia grazie alle circa 200 persone che hanno partecipato al primo Get Ready, l'allenamento collettivo in preparazione della Run Rome The Marathon in programma domenica 19 marzo 2023.

Sorrisi e abbracci, momenti più concentrati e seriosi con la spiegazione del coach ufficiale Andrea Giocondi che ha diretto l'allenamento, il ritmo tenuto dai pacer ufficiali che vedremo poi anche sulle strade di tutta Roma al 19 marzo.