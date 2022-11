L'ucraina Viktoria, da Roma a Firenze Marathon con Athletica Vaticana

“Dopo le prime notti di guerra passate in una stazione centrale della metro, al riparo dalle bombe ho pensato a salvare mio figlio. Siamo fuggiti in auto, ho guidato per venti ore verso ovest, senza fermarmi mai. Abbiamo perso tutto ma siamo vivi e questo è ciò che conta davvero”.

Viktoria Gudyma ora a Londra, dove Viktoria continua a lavorare per un società ucraina di videogiochi. Grazie anche al forte sostegno di Athletica Vaticana, che l'aveva accolta e ospitata per diversi giorni a Roma in marzo in occasione della Run Rome The Marathon, la maratona di Roma, sarà al via a Firenze e correrà "per la pace" nella sua Ucraina.

Sabato 26 alle 18 parteciperà alla Messa del maratoneta nella basilica di Santa Maria Novella. Sarà proprio Athletica Vaticana a organizzare la celebrazione, presieduta dall'assistente spirituale don Andrea Palmieri, sotto-segretario del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani. La 31enne Viktoria leggerà l'intenzione di preghiera per la pace. Al termine della celebrazione ci sarà la benedizione degli atleti e la recita della Preghiera del maratoneta, tradotta in 37 lingue: anche in ucraino e in russo.

“Proprio sabato 26 il mio popolo ucraino ricorda l’anniversario del terribile genocidio dell’Holodomor, lo sterminio per la fame causato tra il 1932 e il 1933 artificialmente da Stalin” dice Viktoria. "Anche Papa Francesco, che ho avuto la gioia di incontrare lo scorso 30 marzo e che ringrazio di cuore per i suoi continui appelli alla pace, ha invitato a pregare per le vittime di questo genocidio e anche per i tanti ucraini – bambini, donne, anziani – che oggi soffrono il martirio della aggressione”.