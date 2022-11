Pietrasanta Pharma è partner della Sorrento-Positano

La funzione del piede è quella di sostenere in maniera continua il corpo umano permettendo allo stesso il movimento attraverso il cammino e la corsa. Ecco, quindi che per un atleta, per il quale il concetto di movimento è stressato se non estremizzato, la salute del piede risulta di fondamentale importanza. Per gli atleti e gli sportivi, quindi, vengono continuamente studiati e commercializzati degli appositi prodotti per la cura del piede che, permettendo la prevenzione, la gestione e la cura delle inevitabili problematiche che si generano dalla pratica dello sport, possano garantire e migliorare i risultati e le prestazioni sportive.

L’azienda, con il brand Master-Aid, produce, specificamente per sportivi ed atleti, medicazioni e protezioni adesive, con collanti privi di solventi e senza lattice di gomma naturale, che pur garantendo una efficace adesione cutanea, sono rispettosi della pelle. Non solo, i prodotti Master-Aid possono essere usati anche da soggetti che presentano una accentuata sensibilità cutanea (bambini e anziani).

Pietrasanta Pharma: un’azienda tutta italiana e green

Per rispetto nei confronti dell’ambiente, tutti i processi produttivi degli stabilimenti di Pietrasanta Pharma sono a bassissimo impatto ambientale. Il Controllo Qualità aziendale effettua controlli continui su materie prime e semilavorati in ingresso nel processo produttivo e sui prodotti finiti, prima che questi vengano commercializzati. Un continuo controllo step by step dei processi produttivi reso possibile dalla scelta di Pietrasanta Pharma di mantenere tutti i propri stabilimenti in Italia.

Foot Care Master-Aid per i maratoneti

La linea Foot Care Master-Aid comprende una vasta gamma di dispositivi tra cui: solette normali, antibatteriche, riscaldanti, siliconiche a doppia densità, speciali per la correzione di problemi metatarsali, tutori per la protezione e rimozione di calli, prodotti per le vesciche, separatori di dita, protezioni per alluce valgo, talloniere in silicone, calze con protezione interna in gel, plantari, correttori di anomalie legate al dismorfismo di alcune dita (es. dita a martello). Tra i prodotti per la cura del piede del maratoneta: varie tipologie di articoli per la prevenzione e la gestione delle vesciche, spugne abrasive e scrub, creme idratanti. Ampia la disponibilità di prodotti per la salute delle unghie, tra i quali protezioni in gel per prevenire le unghie livide, e altri rimedi in grado di prevenire onicomicosi e trattare le verruche.

Pietrasanta Pharma e le maratone italiane

Vista la produzione di prodotti specifici, è naturale la scelta di Pietrasanta Pharma di diventare partner di numerosi e prestigiosi eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale, come ad esempio la Sorrento- Positano che si correrà il 4 dicembre.