Tripudio a Bagheria per Anna Incerti che chiude sulle strade di casa sua una splendida carriera

Bagheria (Pa). L'ultimo ciak della storia sportiva di Anna Incerti, si è girato oggi in quella Bagheria dove lei è cresciuta e ha mosso i primi passi di una splendida carriera che ha chiuso oggi a 42 anni, immersa dall'affetto della sua gente. Il Trofeo Equilibra - Trofeo del Mare ha dispensato oggi emozioni e spettacolo, forte di un parterre di atleti di primissima qualità, ai quali i master hanno fatto da festosa e importante cornice.

Cinque giri, per un totale di dieci chilometri percorso veloce ma impegnativo, temperatura ideale per correre peccato per la pioggia, caduta soprattutto nelle prime fasi della gara. Gara al maschile vissuta sul duello Egide Ntakirutimana e Yohanes Chiappinelli, con il primo che all'inizio del terzo giro ha impresso la decisiva accelerazione che gli ha consentito di tagliare per primo il traguardo con una manciata di secondi sull'azzurro che corre per la sezione atletica Carabinieri di Bologna. Per il burundese tesserato per la Quercia Trentingrana il tempo finale di 29'07, ben lontano dal suo primato personale (27'24"59) . Secondo Chiappinelli fresco di convocazione al raduno pre-europei di corsa campestre, con il tempo di 29'11. Terzo, autore di una splendida prova, il giovane e talentuoso Zouhir Sahran (Milone Siracusa) in 30'36, che ha preceduto sul traguardo Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane). Nulla da fare per Cuneo out già a metà gara come El Kasmi.